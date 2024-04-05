Артета не переживает насчет выгорания у Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не переживает по поводу возможного выгорания у своего вингера Букайо Сака.

Из-за травмы мышечного характера Сака не принимал участия в товарищеских матчах сборной Англии в конце марта, а также не сыграл за "Арсенал" против "Лутона" в минувшую среду.



И хотя в этом сезоне Сака сыграл минут больше, чем любой другой атакующий игрок "Арсенала", Артета не переживает за состояние своего подопечного и ожидает, что Букайо ударно проведет остаток кампании.



"Я настроен суперпозитивно. Думаю, он будет неудержим и сыграет такую решающую роль (в концовке сезона)".



"Думаю, у меня есть эта уверенность, потому что он так силен и обладает таким желанием. Когда разговариваешь с ним, то чувствуешь, насколько он восхищен тем, что ждет нас впереди".



"Он хочет участвовать в этом, и он становится лучше и лучше. А небольшие болячки и ушибы — это нормально".



"Он сполна натерпелся этого в последние два-три года, и посмотрите, как он играет", — цитирует Артету Evening Standard.