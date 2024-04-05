"Ливерпуль" готов купить Хейсена
"Ливерпуль" готов сделать предложение о покупке защитника "Ювентуса" Дина Хейсена.
Ожидается, что грядущим летом "Ливерпуль" купит минимум одного игрока в центр обороны. К этому "красных" подталкивает истекающий контракт Жоэля Матипа и возраст Виргила Ван Дейка.
Если верить La Gazzetta dello Sport, на радаре у нового спортивного директора "Ливерпуля" Ричарда Хьюза, который юниором занимался в академии "Аталанты" и свободно говорит по-итальянски, находится Хейсен.
Этот сезон Хейсен проводит за "Рому" на правах аренды из "Ювентуса", чья сложная финансовая ситуация дает "Ливерпулю" возможность заполучить 18-летнего испанца голландского происхождения за 26 миллионов фунтов.
Утверждается, что "Ливерпуль" уже готов выдвинуть свое предложение по Хейсену, но рискует столкнуться с конкуренцией других клубов Премьер-Лиги, включая "Ньюкасл".
В этом сезоне Хейсен сыграл 13 матчей за "Рому" во всех соревнованиях, забив два гола и оформив пять "клин-шитов".
05.04.2024 13:00
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