"Ливерпуль" готов купить Хейсена

"Ливерпуль" готов сделать предложение о покупке защитника "Ювентуса" Дина Хейсена.

Ожидается, что грядущим летом "Ливерпуль" купит минимум одного игрока в центр обороны. К этому "красных" подталкивает истекающий контракт Жоэля Матипа и возраст Виргила Ван Дейка.



Если верить La Gazzetta dello Sport, на радаре у нового спортивного директора "Ливерпуля" Ричарда Хьюза, который юниором занимался в академии "Аталанты" и свободно говорит по-итальянски, находится Хейсен.



Этот сезон Хейсен проводит за "Рому" на правах аренды из "Ювентуса", чья сложная финансовая ситуация дает "Ливерпулю" возможность заполучить 18-летнего испанца голландского происхождения за 26 миллионов фунтов.



Утверждается, что "Ливерпуль" уже готов выдвинуть свое предложение по Хейсену, но рискует столкнуться с конкуренцией других клубов Премьер-Лиги, включая "Ньюкасл".



В этом сезоне Хейсен сыграл 13 матчей за "Рому" во всех соревнованиях, забив два гола и оформив пять "клин-шитов".