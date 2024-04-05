Зинченко готов воевать за Украину
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко подтвердил, что отправится воевать за Украину, если получит повестку из военкомата.
С момента полномасштабного военного конфликта Украины и России Зинченко пожертвовал около 1 миллиона фунтов на поддержку своих соотечественников.
Однако Зинченко может пойти на нечто большее, нежели финансовая помощь и слова поддержки. 27-летний футболист готов к тому, что его призовут на фронт в рамках предстоящей мобилизации.
"Думаю, ответ ясен. Я бы отправился (воевать)".
"Я знаю, что некоторые люди могут думать, будто мне гораздо проще быть здесь (в Лондоне), чем там (в Украине). Я правда надеюсь, что эта война скоро закончится", — сообщил Зинченко BBC.
05.04.2024 12:00
Просмотров: 1201
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну так он просто сдохнет там. В четверг отвага?
(ответить)
на левом фланге контрнаступа не будет, может идти воевать
(ответить)
Один боневтик, другой втик, но готов "воевать" за бугром, герои бля))
(ответить)
Русоё6!
(ответить)
Так он уже откупился. Поэтому и уверен, что повестка не придёт, и пиздит. Хохол же, они просчитываются на изи.
(ответить)
Во дает, конечно нет
(ответить)
шлефанул офису перзидента по самые гланды
никуда этот поросенок не поедет, никто ему повестку в лондоне не вручит
беспощадный хохляцкий пиар 2х крайне людоедских закона
(ответить)
Настоящий пушкарь!
(ответить)
Тупой идиот.
Отдать свою жизнь за проданную и уже поделенную страну.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий