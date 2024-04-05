Зинченко готов воевать за Украину

Александр Зинченко Защитник "Арсенала" Александр Зинченко подтвердил, что отправится воевать за Украину, если получит повестку из военкомата.

С момента полномасштабного военного конфликта Украины и России Зинченко пожертвовал около 1 миллиона фунтов на поддержку своих соотечественников.

Однако Зинченко может пойти на нечто большее, нежели финансовая помощь и слова поддержки. 27-летний футболист готов к тому, что его призовут на фронт в рамках предстоящей мобилизации.

"Думаю, ответ ясен. Я бы отправился (воевать)".

"Я знаю, что некоторые люди могут думать, будто мне гораздо проще быть здесь (в Лондоне), чем там (в Украине). Я правда надеюсь, что эта война скоро закончится", — сообщил Зинченко BBC.


Метки Арсенал, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2024 12:00

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  1. division 05.04.2024 13:17 # division
    Ну так он просто сдохнет там. В четверг отвага?

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  2. lexa-arsenal 05.04.2024 12:55 # lexa-arsenal
    на левом фланге контрнаступа не будет, может идти воевать

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  3. kos9k 05.04.2024 12:46 # kos9k
    Один боневтик, другой втик, но готов "воевать" за бугром, герои бля))

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  4. electric 05.04.2024 12:37 # electric
    Русоё6!

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  5. sausage 05.04.2024 12:32 # sausage
    Так он уже откупился. Поэтому и уверен, что повестка не придёт, и пиздит. Хохол же, они просчитываются на изи.

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  6. keytee 05.04.2024 12:29 # keytee
    Во дает, конечно нет

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  7. jack-4poker 05.04.2024 12:24 # jack-4poker
    шлефанул офису перзидента по самые гланды

    никуда этот поросенок не поедет, никто ему повестку в лондоне не вручит

    беспощадный хохляцкий пиар 2х крайне людоедских закона

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  8. chelsea-ynwa 05.04.2024 12:23 # chelsea-ynwa
    Настоящий пушкарь!

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  9. vanich 05.04.2024 12:19 # vanich
    Тупой идиот.
    Отдать свою жизнь за проданную и уже поделенную страну.

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