Зинченко готов воевать за Украину

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко подтвердил, что отправится воевать за Украину, если получит повестку из военкомата.

С момента полномасштабного военного конфликта Украины и России Зинченко пожертвовал около 1 миллиона фунтов на поддержку своих соотечественников.



Однако Зинченко может пойти на нечто большее, нежели финансовая помощь и слова поддержки. 27-летний футболист готов к тому, что его призовут на фронт в рамках предстоящей мобилизации.



"Думаю, ответ ясен. Я бы отправился (воевать)".



"Я знаю, что некоторые люди могут думать, будто мне гораздо проще быть здесь (в Лондоне), чем там (в Украине). Я правда надеюсь, что эта война скоро закончится", — сообщил Зинченко BBC.