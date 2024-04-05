Эндо вернется к матчу против "Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что полузащитник Ватару Эндо вернется в строй к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Эндо пропустил победу 3:1 над "Шеффилд Юнайтед" накануне вечером из-за ушиба. Отсутствие Ватару ощущалось и даже вынудило Клоппа на полматча задействовать в опорной зоне Алексиса Макаллистера, который забил решающий гол, когда переместился ближе к атаке.



Однако возникшие у Эндо проблемы со здоровьем незначительны, и 31-летний японец должен отправиться с "красными" в Манчестер.



"Такова моя информация (что Эндо вернется к воскресенью). Сегодня мы дали ему отдохнуть. У нас было ощущение, что у него есть шансы сыграть сегодня вечером, но если мы побережем его, то у него будут большие шансы на воскресенье. Надеюсь, это не изменилось", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".