Палмер — о концовке матча с МЮ: "Это было безумие"

Вингер "Челси" Коул Палмер назвал "безумием" концовку матча против "Манчестер Юнайтед".

Первый в карьере Палмера хет-трик позволил "Челси" одержать победу 4:3 над "Манчестер Юнайтед" накануне, причем два из трех своих голов Коул забил в компенсированное время.



По словам Палмера, его команда отказалась довольствоваться ничьей, когда сравняла счет. Коул и партнеры хотели победу, за что в итоге были вознаграждены.



"Я не знаю, что случилось. Мы вели 2:0 и затем совершили глупые ошибки, но когда мы увидели, что добавили восемь минут, это придало нам импульс. Это было безумие".



"Нам нужно стараться побеждать как можно больше, и выиграть матч таким образом — это удивительно. Когда мы забили второй пенальти, то получили импульс. Мы увидели, как тренер говорит, что остается еще две минуты, и мы подумали, что попытаемся (вырвать победу). К счастью, мы забили!"



"Я исполнил много пенальти и — стучу по дереву — не собираюсь промахиваться ни разу. Забить на последней минуте было безумием. Я в восторге", — сообщил Палмер TNT Sports.



