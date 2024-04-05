"Челси" планирует сохранить Риса Джеймса

"Челси" не планирует продавать своего капитана Риса Джеймса в летнее трансферное окно.

В конце марта появилась информация о том, что Джеймс и полузащитник Конор Галлахер находятся среди игроков, которых "Челси" собирается продать для выправления ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Собственные источники подтвердили ESPN, что правила ФФП действительно вынуждают "Челси" продать ряд игроков в срок до конца июня, однако Джеймса "синие" планируют сохранить.



И хотя большую частью этого сезона Джеймс находится в лазарете, 24-летний англичанин, которого в прошлом сватали в "Реал" и ПСЖ, является частью планов "Челси" на будущее — неслучайно Рис получил новый шестилетний контракт в сентябре 2023, а прошлым летом был назначен капитаном "синих".



Двум другим продуктам академии "Челси", Трево Чалобе и упомянутому выше Галлахеру, повезло меньше — их клуб готов продать, как и Кепу Аррисабалагу, Яна Матсена, Льюиса Холла, Марка Кукурелью, Маланга Сарра, Ромелу Лукаку, Хакима Зийеша, Давида Датро Фофана и Армандо Бройю.