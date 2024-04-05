"Челси" планирует сохранить Риса Джеймса
"Челси" не планирует продавать своего капитана Риса Джеймса в летнее трансферное окно.
В конце марта появилась информация о том, что Джеймс и полузащитник Конор Галлахер находятся среди игроков, которых "Челси" собирается продать для выправления ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей.
Собственные источники подтвердили ESPN, что правила ФФП действительно вынуждают "Челси" продать ряд игроков в срок до конца июня, однако Джеймса "синие" планируют сохранить.
И хотя большую частью этого сезона Джеймс находится в лазарете, 24-летний англичанин, которого в прошлом сватали в "Реал" и ПСЖ, является частью планов "Челси" на будущее — неслучайно Рис получил новый шестилетний контракт в сентябре 2023, а прошлым летом был назначен капитаном "синих".
Двум другим продуктам академии "Челси", Трево Чалобе и упомянутому выше Галлахеру, повезло меньше — их клуб готов продать, как и Кепу Аррисабалагу, Яна Матсена, Льюиса Холла, Марка Кукурелью, Маланга Сарра, Ромелу Лукаку, Хакима Зийеша, Давида Датро Фофана и Армандо Бройю.
05.04.2024 09:00
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членси планирует, а Ливерпуль располагает.
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