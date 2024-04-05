Клопп признал, что гол Макаллистера переломил игру с "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что гол Алексиса Макаллистера стал переломным моментом победного матча против "Шеффилд Юнайтед" (3:1).

Забив быстрый гол усилиями Дарвина Нуньеса, вскоре после перерыва "Ливерпуль" позволил аутсайдеру Премьер-Лиги сравнять счет. "Красные" вновь пошли вперед за победой, но соперник отчаянно упирался.



В этой ситуации на помощь "Ливерпулю" пришел Макаллистер, который в отсутствие Ватару Эндо начинал матч на позиции опорника, но затем стал играть атакующего полузащитника.



Алексис забил роскошный гол с дистанции на 77-й минуте, обеспечив "красным" три очка и заслужив похвалу Клоппа.



"Мы нуждались в этом великолепном голе Макки, чтобы переломить игру".



"Я на 100 процентов понимаю ваш вопрос (насчет позиции Макаллистера), но он и в первом тайме проводил хороший матч. Это не так, что он располагался на неправильной позиции".



"Он может играть 6-го номера, но все движения вокруг не были такими, как положено. Вы можете спорить, лучше он в качестве 8-го или 6-го номера, но оборонительная часть его игры действительно хороша, даже если люди сомневались в том, может ли он быть оборонительным игроком".



"Я предпочитаю его в качестве 8-го номера, но мы живем не в идеальном мире. У нас была проблема с этой позиции, и наше решение сработало".



"По ходу матча мы перестроились, а затем вернулись к двум 6-м номерам. Я не знаю, забил ли он свой гол, будучи одной из "шестерок", но он может оказывать огромное влияние на игру", — цитирует Клоппа The Independent.