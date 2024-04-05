Почеттино: "Я не клоун"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, почему прежде не демонстрировал такую страсть, как после окончания победного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Благодаря двум голам Коула Палмера в компенсированное время "Челси" удалось вырвать победу над "Юнайтед" со счетом 4:3.



После финального свистка Почеттино, которого прежде болельщики "Челси" нередко упрекали в недостаточно эмоциональном поведении, очень бурно отметил этот успех. Маурисио считает такую реакцию уместной, учитывая повод.



"Быть страстным — это не значит вести себя безумно и творить глупые вещи у бровки. Я не такой. Это команда, ее 11 игроков, должна демонстрировать страсть на поле, бегая и отчаянно стараясь вернуть мяч, забить голы".



"Вот такую страсть нашим фанатам и нужно видеть. Я же должен быть хладнокровным и анализировать вещи, сохраняя фокус на игре. Конечно, в конце матча ты можешь показать свою страсть, как это сделал я. Но это не цирк, и тебе не нужно быть клоуном у бровки".



"У нас одна из самых молодых команд в Европе, и мне нужно сохранять спокойствие и подсказывать им. Я не клоун, я главный тренер, а если кто-нибудь хочет клоуна, пускай найдет себе клоуна", — цитирует Почеттино Evening Standard.