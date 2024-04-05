Тен Хаг: "Мы отдали игру"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его подопечные не справились со своей работой и принимали плохие решения в проигранном матче против "Челси".

Пропустив два быстрых гола в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в четверг вечером, "Юнайтед" проявил характер и повел в счете 2:3.



В концовке матча "красные дьяволы" смотрелись предпочтительнее, однако на исходе компенсированного времени дважды пропустили и в итоге потерпели поражение со счетом 4:3.



За исключением начала и концовки, Тен Хаг остался доволен игрой "Юнайтед". По мнению Эрика, результат был предопределен плохими решениями игроков.



"Мы плохо начали, совершая индивидуальные ошибки. Но у меня было ощущение, что мы доминировали, и мы смогли отыграться, сражаясь".



"Мы вели в счете, играя в очень хороший футбол и забив замечательные голы. Затем, в компенсированное время, мы не довели дело до победы".



"Ты должен делать свою работу, ты должен принимать правильные решения, а мы не отреагировали достаточно быстро, чтобы избежать этой ситуации".



"Мы доминировали в матче, а особенно опасны были наши фланговые игроки: Гарначо, Антони".



"Нам нужно лучше принимать решения. Вы видели, что мы могли забить на контратаках. Мы можем быть очень опасны впереди, и сегодня был пример этому".



"Однако мы должны читать игру и понимать, когда нужно придержать мяч, особенно если ты ведешь в счете. Держи мяч, пасуй, двигайся, переключай игру вместо того, чтобы отдать игру", — цитирует Тен Хага Sky Sports.