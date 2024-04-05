Палмер вырвал для "Челси" победу над "Юнайтед"
Два гола Коула Палмера в компенсированное время позволили "Челси" вырвать победу 4:3 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".
Стартовый состав "синих" не изменился относительно 2:2 с "Бернли", но выздоровевшие Трево Чалоба и Кэрни Чуквуэмека попали в запас.
В старте у "красных дьяволов" по сравнению с предыдущим матчем вышли Харри Магуайр, Каземиро и Антони.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыл уже на четвертой минуте. После прострела Мало Гюсто с правого края и рикошета мяч дошел до Конора Галлахера, который нанес удар в касание — 1:0.
"Юнайтед" активизировался после пропущенного гола и стал большими силами ходить вперед, но на 18-й минуте получил пенальти в свои ворота. Отойдя назад помогать своим защитникам, Антони сбил в штрафной Марка Кукурелью, и Коул Палмер образцово реализовал назначенный 11-метровый — 2:0.
"Челси" чувствовал себя очень уверенно, но на 34-й минуте случилось нечто неожиданное. Неудачная передача Мойсеса Кайседо назад подарила Алехандро Гарначо возможность выйти один на один по центру — 2:1.
Прошло пять минут, и счет стал равным. Диогу Далот навесил с левого фланга к дальней штанге, где Расмус Хейлунд позволил своему капитану Бруну Фернандешу пробить головой — 2:2.
"Синие" все равно могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но удар Галлахера пришелся в штангу ворот Андре Онана.
Во втором тайме игра стала еще более открытой — мяч просто не задерживался в центре поля, команды отвечали атакой на атаку.
А после того, как в игре возникла небольшая пауза, "Юнайтед" вышел вперед. Антони навесил с правого фланга в штрафную, где Гарначо опередил голкипера "Челси" Джордже Петровича и головой направил мяч в пустые ворота — 2:3.
У "Челси" оставалась еще четверть матча плюс компенсированное время, однако "синие", как показалось, опустили руки и не пытались уйти от поражения.
Было похоже на то, что "дьяволы" без проблем удержат победный счет, но на исходе компенсированного времени Далот сфолил в своей штрафной на Нони Мадуэке, и Палмер реализовал пенальти — 3:3.
Но это был еще не конец. На 11-й компенсированной минуте Палмер ударом из пределов штрафной с рикошетом от Скотта Мактоминея принес "Челси" победу — 4:3.
На протяжении большей части матча игра была более-менее равной. "Челси" выглядел неважно после второго гола Гарначо, но "Юнайтед" умудрился упустить победу, которая сама шла в руки.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
05.04.2024 00:20
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Последние комментарии:
у почетино видимо традиция такая.на последних секундах матча обоссывать тен хрюка.
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сосаге опять бояры нажрался от радости, что его любимый членси отскочил
нет более мразотного человека, который решил в себе совместить боление за членси и лузерпуль
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Фух как же нам повезло сегодня красножопые братья. Если бы не судья которому наш велигий Клопп наротировал в перерыве то мы бы могли и проиграть. А ведь наш глуб самый большой неудачник в истории. Но мы не сдадимся!!! YNWA
#ЯМЫЖОТА
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Персы - единственные особи на фапле, которые даже после полевой победы Челси глотают мочу гекалитрами.
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100 комментов за полчасика после матча.
на часах 1: 00 ночи
во-истину ИМПЕРАТОРЫ ВЛАДЫКИ ФАПЛИ, ИМПЕРАТОРЫ АПЛКИ. ЛУЧШИЕ
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Почетян так радовался, наверно, кричал:"Меня не уволят, меня не уволят". А у Тен Хага ебало было такое, словно челочке повестка пришла.
Битва клоунов.
Братишек с победой. Колбасоидов, которые смотрели все 100 минут, прижав свои лилово-краповые ипала в 4к к экранам, тоже с победой, а теперь им пора назад на бутылку.
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Челси затащил победу в по сути уже проигранном матче, а местная пенсо-секта даже порадоваться за команду не может, только от жёлтых струй успевает уклонятся, да и то не все.
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маню обоссал какой-то утырок с даунским ебалом
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Заметил что и болельщики нерасходились... Поддержали команду до последней минуты. Молодцы! Пакуту надо еще улучшать игру в обороне. Чтоб небыло цирка.
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Приятно видеть, когда большая самоотдача и упорство приносят результат. Но беда в обороне, что с мю, что бернли, что с любым соперником, такой обороне и Мехреби из Ростова 3 закатит. Но боролись до конца, браво!!!
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
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Не знаю, какие тут слепые что лепят про пенальти. Три судьи сказали пенальти, смотрю студию на Viaplay, три из трёх экспертов говорят, что это пенальти
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Так проигрывать, особенно обидно(((
В похожей перестрелке выиграли у Ливера, а сейчас оказались в той же шкуре, на последних минутах, ведя в счете, уезжаем с бубликом…
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Господа, думаю всем итак очевидно, что членси - клуб бездарных приматов. Но на то, как они праздновали в конце свой жалкий отскок, без смеха смотреть было невозможно. Предположу, что эти дешёвки запишут на DVD сегодняшнюю игру и будут хранить в клубном музее.
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МЮ непападет в ЛЧ. ТАМ КУРИ БУДУТ
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Матчи Челси всегда интересны нежели хуета мс и арса
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классика.
после матча чарли даже в 1 час ночи бурное обсуждение и кипиш.
Зайдешь после лузерки - пару колбасят отписали и спать пошли.
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Еще один матч отложены выграть и Челси на 7 месте окажется! Защита пусть тренеруется
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Вот что бывает, когда рядовой средний футболист попадает в сборную центра реабилитации дцпшников - моментально становится единственным тащером и они его сразу начинают считать богом. Жаль Палмера, вполне мог бы вырасти в норм игрока, если бы не вляпался в пенсятину.
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Отскок года от фк чертополохси
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