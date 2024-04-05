Палмер вырвал для "Челси" победу над "Юнайтед"

Два гола Коула Палмера в компенсированное время позволили "Челси" вырвать победу 4:3 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".

Стартовый состав "синих" не изменился относительно 2:2 с "Бернли", но выздоровевшие Трево Чалоба и Кэрни Чуквуэмека попали в запас.



В старте у "красных дьяволов" по сравнению с предыдущим матчем вышли Харри Магуайр, Каземиро и Антони.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыл уже на четвертой минуте. После прострела Мало Гюсто с правого края и рикошета мяч дошел до Конора Галлахера, который нанес удар в касание — 1:0.



"Юнайтед" активизировался после пропущенного гола и стал большими силами ходить вперед, но на 18-й минуте получил пенальти в свои ворота. Отойдя назад помогать своим защитникам, Антони сбил в штрафной Марка Кукурелью, и Коул Палмер образцово реализовал назначенный 11-метровый — 2:0.



"Челси" чувствовал себя очень уверенно, но на 34-й минуте случилось нечто неожиданное. Неудачная передача Мойсеса Кайседо назад подарила Алехандро Гарначо возможность выйти один на один по центру — 2:1.



Прошло пять минут, и счет стал равным. Диогу Далот навесил с левого фланга к дальней штанге, где Расмус Хейлунд позволил своему капитану Бруну Фернандешу пробить головой — 2:2.



"Синие" все равно могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но удар Галлахера пришелся в штангу ворот Андре Онана.



Во втором тайме игра стала еще более открытой — мяч просто не задерживался в центре поля, команды отвечали атакой на атаку.



А после того, как в игре возникла небольшая пауза, "Юнайтед" вышел вперед. Антони навесил с правого фланга в штрафную, где Гарначо опередил голкипера "Челси" Джордже Петровича и головой направил мяч в пустые ворота — 2:3.



У "Челси" оставалась еще четверть матча плюс компенсированное время, однако "синие", как показалось, опустили руки и не пытались уйти от поражения.



Было похоже на то, что "дьяволы" без проблем удержат победный счет, но на исходе компенсированного времени Далот сфолил в своей штрафной на Нони Мадуэке, и Палмер реализовал пенальти — 3:3.



Но это был еще не конец. На 11-й компенсированной минуте Палмер ударом из пределов штрафной с рикошетом от Скотта Мактоминея принес "Челси" победу — 4:3.



На протяжении большей части матча игра была более-менее равной. "Челси" выглядел неважно после второго гола Гарначо, но "Юнайтед" умудрился упустить победу, которая сама шла в руки.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче