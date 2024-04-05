Палмер вырвал для "Челси" победу над "Юнайтед"

Коул Палмер Два гола Коула Палмера в компенсированное время позволили "Челси" вырвать победу 4:3 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".

Стартовый состав "синих" не изменился относительно 2:2 с "Бернли", но выздоровевшие Трево Чалоба и Кэрни Чуквуэмека попали в запас.

В старте у "красных дьяволов" по сравнению с предыдущим матчем вышли Харри Магуайр, Каземиро и Антони.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыл уже на четвертой минуте. После прострела Мало Гюсто с правого края и рикошета мяч дошел до Конора Галлахера, который нанес удар в касание — 1:0.

"Юнайтед" активизировался после пропущенного гола и стал большими силами ходить вперед, но на 18-й минуте получил пенальти в свои ворота. Отойдя назад помогать своим защитникам, Антони сбил в штрафной Марка Кукурелью, и Коул Палмер образцово реализовал назначенный 11-метровый — 2:0.

"Челси" чувствовал себя очень уверенно, но на 34-й минуте случилось нечто неожиданное. Неудачная передача Мойсеса Кайседо назад подарила Алехандро Гарначо возможность выйти один на один по центру — 2:1.

Прошло пять минут, и счет стал равным. Диогу Далот навесил с левого фланга к дальней штанге, где Расмус Хейлунд позволил своему капитану Бруну Фернандешу пробить головой — 2:2.

"Синие" все равно могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но удар Галлахера пришелся в штангу ворот Андре Онана.

Во втором тайме игра стала еще более открытой — мяч просто не задерживался в центре поля, команды отвечали атакой на атаку.

А после того, как в игре возникла небольшая пауза, "Юнайтед" вышел вперед. Антони навесил с правого фланга в штрафную, где Гарначо опередил голкипера "Челси" Джордже Петровича и головой направил мяч в пустые ворота — 2:3.

У "Челси" оставалась еще четверть матча плюс компенсированное время, однако "синие", как показалось, опустили руки и не пытались уйти от поражения.

Было похоже на то, что "дьяволы" без проблем удержат победный счет, но на исходе компенсированного времени Далот сфолил в своей штрафной на Нони Мадуэке, и Палмер реализовал пенальти — 3:3.

Но это был еще не конец. На 11-й компенсированной минуте Палмер ударом из пределов штрафной с рикошетом от Скотта Мактоминея принес "Челси" победу — 4:3.

На протяжении большей части матча игра была более-менее равной. "Челси" выглядел неважно после второго гола Гарначо, но "Юнайтед" умудрился упустить победу, которая сама шла в руки.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2024 00:20

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 05.04.2024 01:41 # sean-dyche18plus
    у почетино видимо традиция такая.на последних секундах матча обоссывать тен хрюка.

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  2. satellite 05.04.2024 01:30 # satellite
    сосаге опять бояры нажрался от радости, что его любимый членси отскочил
    нет более мразотного человека, который решил в себе совместить боление за членси и лузерпуль

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  3. lfc-jota 05.04.2024 01:18 # lfc-jota
    Фух как же нам повезло сегодня красножопые братья. Если бы не судья которому наш велигий Клопп наротировал в перерыве то мы бы могли и проиграть. А ведь наш глуб самый большой неудачник в истории. Но мы не сдадимся!!! YNWA

    #ЯМЫЖОТА

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  4. sausage 05.04.2024 01:16 # sausage
    Персы - единственные особи на фапле, которые даже после полевой победы Челси глотают мочу гекалитрами.

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  5. bembo 05.04.2024 01:07 # bembo
    100 комментов за полчасика после матча.
    на часах 1: 00 ночи

    во-истину ИМПЕРАТОРЫ ВЛАДЫКИ ФАПЛИ, ИМПЕРАТОРЫ АПЛКИ. ЛУЧШИЕ

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  6. hachidlo 05.04.2024 00:56 # hachidlo
    Почетян так радовался, наверно, кричал:"Меня не уволят, меня не уволят". А у Тен Хага ебало было такое, словно челочке повестка пришла.
    Битва клоунов.
    Братишек с победой. Колбасоидов, которые смотрели все 100 минут, прижав свои лилово-краповые ипала в 4к к экранам, тоже с победой, а теперь им пора назад на бутылку.

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  7. sausage 05.04.2024 00:55 # sausage
    Челси затащил победу в по сути уже проигранном матче, а местная пенсо-секта даже порадоваться за команду не может, только от жёлтых струй успевает уклонятся, да и то не все.

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  8. satellite 05.04.2024 00:53 # satellite
    маню обоссал какой-то утырок с даунским ебалом

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  9. chelsiukpro 05.04.2024 00:53 # chelsiukpro
    Заметил что и болельщики нерасходились... Поддержали команду до последней минуты. Молодцы! Пакуту надо еще улучшать игру в обороне. Чтоб небыло цирка.

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  10. bulavinchik 05.04.2024 00:52 # bulavinchik
    Приятно видеть, когда большая самоотдача и упорство приносят результат. Но беда в обороне, что с мю, что бернли, что с любым соперником, такой обороне и Мехреби из Ростова 3 закатит. Но боролись до конца, браво!!!

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  11. mafia-fake 05.04.2024 00:46 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

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  12. leysan 05.04.2024 00:45 # leysan
    Не знаю, какие тут слепые что лепят про пенальти. Три судьи сказали пенальти, смотрю студию на Viaplay, три из трёх экспертов говорят, что это пенальти

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  13. black-sumrak1990 05.04.2024 00:44 # black-sumrak1990
    Так проигрывать, особенно обидно(((
    В похожей перестрелке выиграли у Ливера, а сейчас оказались в той же шкуре, на последних минутах, ведя в счете, уезжаем с бубликом…

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  14. ponasenkov-lfc 05.04.2024 00:43 # ponasenkov-lfc
    Господа, думаю всем итак очевидно, что членси - клуб бездарных приматов. Но на то, как они праздновали в конце свой жалкий отскок, без смеха смотреть было невозможно. Предположу, что эти дешёвки запишут на DVD сегодняшнюю игру и будут хранить в клубном музее.

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  15. chelsiukpro 05.04.2024 00:43 # chelsiukpro
    МЮ непападет в ЛЧ. ТАМ КУРИ БУДУТ

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  16. chelsiukpro 05.04.2024 00:42 # chelsiukpro
    Матчи Челси всегда интересны нежели хуета мс и арса

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  17. bembo 05.04.2024 00:40 # bembo
    классика.
    после матча чарли даже в 1 час ночи бурное обсуждение и кипиш.
    Зайдешь после лузерки - пару колбасят отписали и спать пошли.

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  18. chelsiukpro 05.04.2024 00:39 # chelsiukpro
    Еще один матч отложены выграть и Челси на 7 месте окажется! Защита пусть тренеруется

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  19. sausage 05.04.2024 00:38 # sausage
    Вот что бывает, когда рядовой средний футболист попадает в сборную центра реабилитации дцпшников - моментально становится единственным тащером и они его сразу начинают считать богом. Жаль Палмера, вполне мог бы вырасти в норм игрока, если бы не вляпался в пенсятину.

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  20. tihinya-moiyobir 05.04.2024 00:36 # tihinya-moiyobir
    Отскок года от фк чертополохси

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