"Ливерпуль" не без труда победил "Шеффилд Юнайтед" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" одержал непростую победу 3:1 над последней командой Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему вернулся на вершину таблицы.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял в старте Ибраиму Конате на Джарелла Куансу, а Ватару Эндо — на Райана Гравенберха.



В стартовый состав "клинков" влились Остон Трасти и Джеймс Макати вместо Бена Осборна и Оли Макберни.



Матч на "Энфилде" начался с пары упущенных гостями моментов, но затем хозяева взяли игру под свой контроль и принялись оказывать давление.



И уже на 17-й минуте "Ливерпулю" удалось открыть счет. Дарвин Нуньес пошел в прессинг на Иво Грбича, заблокировав вынос мяча голкипером. Снаряд отскочил от уругвайского нападающего и закатился в ворота — 1:0.



Открыв счет, "красные" продолжили безраздельно владеть мячом и доминировать над соперником, однако с точностью ударов у них были большие проблемы.



С началом второго тайма хозяева возобновили поиски второго гола, но на 58-й минуте счет внезапно стал равным. Густаво Хамер выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где мяч отскочил от лодыжки Конора Брэдли и нырнул между ног голкиперу — 1:1.



Далее "Шеффилд Юнайтед" ушел в глухую оборону и принялся оборонять ничейный результат. Натиск "Ливерпуля" был серьезным, но для гола этого не хватало.



А на 77-й минуте свое веское слово сказал Макаллистер. Алексис нанес роскошный удар с подступов к штрафной и поразил верхний угол ворот — 2:1.



В остатке матча "красные" не позволили усомниться в своей победе, непрерывно атакуя. На 85-й минуте Макаллистер ударом со штрафного сотряс перекладину.



На последней минуте основного времени "клинки" все-таки пропустили в третий раз. Энди Робертсон навесил с левого фланга, а Коди Гакпо, другой вышедший на замену игрок, без помех пробил головой из района 11-метровой отметки — 3:1.



Домашний матч против безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги вышел неожиданно тяжелым для "Ливерпуля". Однако "красные" преодолели возникшие у них трудности и одержали победу, благодаря которой вернулись на первое место.



"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче