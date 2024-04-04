"Ливерпуль" не без труда победил "Шеффилд Юнайтед" и вернулся на первое место
"Ливерпуль" одержал непростую победу 3:1 над последней командой Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему вернулся на вершину таблицы.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял в старте Ибраиму Конате на Джарелла Куансу, а Ватару Эндо — на Райана Гравенберха.
В стартовый состав "клинков" влились Остон Трасти и Джеймс Макати вместо Бена Осборна и Оли Макберни.
Матч на "Энфилде" начался с пары упущенных гостями моментов, но затем хозяева взяли игру под свой контроль и принялись оказывать давление.
И уже на 17-й минуте "Ливерпулю" удалось открыть счет. Дарвин Нуньес пошел в прессинг на Иво Грбича, заблокировав вынос мяча голкипером. Снаряд отскочил от уругвайского нападающего и закатился в ворота — 1:0.
Открыв счет, "красные" продолжили безраздельно владеть мячом и доминировать над соперником, однако с точностью ударов у них были большие проблемы.
С началом второго тайма хозяева возобновили поиски второго гола, но на 58-й минуте счет внезапно стал равным. Густаво Хамер выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где мяч отскочил от лодыжки Конора Брэдли и нырнул между ног голкиперу — 1:1.
Далее "Шеффилд Юнайтед" ушел в глухую оборону и принялся оборонять ничейный результат. Натиск "Ливерпуля" был серьезным, но для гола этого не хватало.
А на 77-й минуте свое веское слово сказал Макаллистер. Алексис нанес роскошный удар с подступов к штрафной и поразил верхний угол ворот — 2:1.
В остатке матча "красные" не позволили усомниться в своей победе, непрерывно атакуя. На 85-й минуте Макаллистер ударом со штрафного сотряс перекладину.
На последней минуте основного времени "клинки" все-таки пропустили в третий раз. Энди Робертсон навесил с левого фланга, а Коди Гакпо, другой вышедший на замену игрок, без помех пробил головой из района 11-метровой отметки — 3:1.
Домашний матч против безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги вышел неожиданно тяжелым для "Ливерпуля". Однако "красные" преодолели возникшие у них трудности и одержали победу, благодаря которой вернулись на первое место.
"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
04.04.2024 23:30
Просмотров: 1122
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уникальная команда.
Проебывает матчи сама себе.
(ответить)
Абрамович, вернитесь пожалуйста
(ответить)
А чего эти тупорылые особи на трибунах свистят Маунту? Руководство перманентно ссыт на своих воспитанников, принуждая их уйти, а эти долбоёбы начинают их ненавидеть за то, что они не остались играть за еду. В следующем сезоне будут Галлахеру свистеть, дебилы.
(ответить)
Это что же получается чупа чупсы сегодня не вернуться на 10 строчку? В
(ответить)
охранник, здоровья!
(ответить)
Пачетина АУТ!
(ответить)
в прошлом и позапрошлом матче с этими даунами он словил 2 от пернли и 2 от лестора
и он их опять ставит в основу
дисасися бадишиля лучшая связка дует, каждый матч 2-3 принимай вынимая.
зато тиаго на баночку, его жена же чета там пукала, да
(ответить)
челси сегодня подвердит свой статус клуба пидарасов и хуесосов?
(ответить)
Опа опа опа па, а вот и Маунтиньо выходит для финального камшота на моё личико, наконец-то.
(ответить)
До чего докатился членси. Кризисный муму их в пол ноги выносит на стэмфорт бич. Тен Хаг ожидаемо не стал тратить много сил на середняка и бережёт команду на Ливерпуль. Лысая мразь.
(ответить)
вот что что , а защита чарли самая клоунская, если не во всей лиге, там все-таки шефилды всякие лутоны есть, но из топ 10 команд 100%
просто 2 тупых далбаеба французских
(ответить)
Как-то несправедливо Макалистер, чемпион мира стоит дешевле Кайседо, почему так?
(ответить)
опа чукумек ща закамбэчит
(ответить)
один далбаеб играет 10ку и хуярит диагонали в аут, будучи в 20 метрах от ворот.
Второй далбаеб в каждом матче кпд минусовое (это я про бадиашиля)
(ответить)
Наркотик, мне уже расстёгивать ширинку или у членси ещё есть шансы?
04.04.2024 15:09 # удалить
thegodmother
Если выиграет муму, то я сосу наркоту сегодня ночью. Если выиграет членси, то наоборот. Я всё сказал, братишки!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106810/?c=1#c7910489
(ответить)
бадиашиль конченная тупая мразь
у меня все
каждый матч - привоз, а то и 2
(ответить)
Что не понял, пенсы, вы чё?
(ответить)
членси ПХАХАХАХАХАХА
(ответить)
НАРКО МАНИ
(ответить)
говнача в ахуиииии
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий