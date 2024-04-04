"Ливерпуль" не без труда победил "Шеффилд Юнайтед" и вернулся на первое место

Ливерпуль "Ливерпуль" одержал непростую победу 3:1 над последней командой Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему вернулся на вершину таблицы.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял в старте Ибраиму Конате на Джарелла Куансу, а Ватару Эндо — на Райана Гравенберха.

В стартовый состав "клинков" влились Остон Трасти и Джеймс Макати вместо Бена Осборна и Оли Макберни.

Матч на "Энфилде" начался с пары упущенных гостями моментов, но затем хозяева взяли игру под свой контроль и принялись оказывать давление.

И уже на 17-й минуте "Ливерпулю" удалось открыть счет. Дарвин Нуньес пошел в прессинг на Иво Грбича, заблокировав вынос мяча голкипером. Снаряд отскочил от уругвайского нападающего и закатился в ворота — 1:0.

Открыв счет, "красные" продолжили безраздельно владеть мячом и доминировать над соперником, однако с точностью ударов у них были большие проблемы.

С началом второго тайма хозяева возобновили поиски второго гола, но на 58-й минуте счет внезапно стал равным. Густаво Хамер выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где мяч отскочил от лодыжки Конора Брэдли и нырнул между ног голкиперу — 1:1.

Далее "Шеффилд Юнайтед" ушел в глухую оборону и принялся оборонять ничейный результат. Натиск "Ливерпуля" был серьезным, но для гола этого не хватало.

А на 77-й минуте свое веское слово сказал Макаллистер. Алексис нанес роскошный удар с подступов к штрафной и поразил верхний угол ворот — 2:1.

В остатке матча "красные" не позволили усомниться в своей победе, непрерывно атакуя. На 85-й минуте Макаллистер ударом со штрафного сотряс перекладину.

На последней минуте основного времени "клинки" все-таки пропустили в третий раз. Энди Робертсон навесил с левого фланга, а Коди Гакпо, другой вышедший на замену игрок, без помех пробил головой из района 11-метровой отметки — 3:1.

Домашний матч против безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги вышел неожиданно тяжелым для "Ливерпуля". Однако "красные" преодолели возникшие у них трудности и одержали победу, благодаря которой вернулись на первое место.

"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2024 23:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 05.04.2024 00:08 # bembo
    уникальная команда.
    Проебывает матчи сама себе.

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  2. yamateh 05.04.2024 00:07 # yamateh
    Абрамович, вернитесь пожалуйста

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  3. sausage 05.04.2024 00:06 # sausage
    А чего эти тупорылые особи на трибунах свистят Маунту? Руководство перманентно ссыт на своих воспитанников, принуждая их уйти, а эти долбоёбы начинают их ненавидеть за то, что они не остались играть за еду. В следующем сезоне будут Галлахеру свистеть, дебилы.

    (ответить)

  4. girasimus 05.04.2024 00:06 # girasimus
    Это что же получается чупа чупсы сегодня не вернуться на 10 строчку? В

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  5. electric 05.04.2024 00:05 # electric
    охранник, здоровья!

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  6. pyatorochka 05.04.2024 00:02 # pyatorochka
    Пачетина АУТ!

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  7. bembo 05.04.2024 00:02 # bembo
    в прошлом и позапрошлом матче с этими даунами он словил 2 от пернли и 2 от лестора
    и он их опять ставит в основу
    дисасися бадишиля лучшая связка дует, каждый матч 2-3 принимай вынимая.

    зато тиаго на баночку, его жена же чета там пукала, да

    (ответить)

  8. b84 05.04.2024 00:01 # b84
    челси сегодня подвердит свой статус клуба пидарасов и хуесосов?

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  9. thegodmother 05.04.2024 00:01 # thegodmother
    Опа опа опа па, а вот и Маунтиньо выходит для финального камшота на моё личико, наконец-то.

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  10. chikatilo-ynwa 04.04.2024 23:59 # chikatilo-ynwa
    До чего докатился членси. Кризисный муму их в пол ноги выносит на стэмфорт бич. Тен Хаг ожидаемо не стал тратить много сил на середняка и бережёт команду на Ливерпуль. Лысая мразь.

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  11. bembo 04.04.2024 23:54 # bembo
    вот что что , а защита чарли самая клоунская, если не во всей лиге, там все-таки шефилды всякие лутоны есть, но из топ 10 команд 100%

    просто 2 тупых далбаеба французских

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  12. girasimus 04.04.2024 23:50 # girasimus
    Как-то несправедливо Макалистер, чемпион мира стоит дешевле Кайседо, почему так?

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  13. bembo 04.04.2024 23:50 # bembo
    опа чукумек ща закамбэчит

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  14. bembo 04.04.2024 23:48 # bembo
    один далбаеб играет 10ку и хуярит диагонали в аут, будучи в 20 метрах от ворот.
    Второй далбаеб в каждом матче кпд минусовое (это я про бадиашиля)

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  15. thegodmother 04.04.2024 23:48 # thegodmother
    Наркотик, мне уже расстёгивать ширинку или у членси ещё есть шансы?


    04.04.2024 15:09 # удалить
    thegodmother

    Если выиграет муму, то я сосу наркоту сегодня ночью. Если выиграет членси, то наоборот. Я всё сказал, братишки!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/106810/?c=1#c7910489

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  16. bembo 04.04.2024 23:46 # bembo
    бадиашиль конченная тупая мразь
    у меня все

    каждый матч - привоз, а то и 2

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  17. girasimus 04.04.2024 23:46 # girasimus
    Что не понял, пенсы, вы чё?

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  18. tihinya-moiyobir 04.04.2024 23:45 # tihinya-moiyobir
    членси ПХАХАХАХАХАХА

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  19. kukuruzko 04.04.2024 23:45 # kukuruzko
    НАРКО МАНИ

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  20. narcot-fan 04.04.2024 23:44 # narcot-fan
    говнача в ахуиииии

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