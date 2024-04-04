Партей: "Счастлив продолжать играть за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей намекнул, что хочет остаться в лондонском клубе на следующий сезон.

Накануне против "Лутона" Партей только четвертый раз в этом сезоне Премьер-Лиги получил место в стартовом составе "Аренала". Томас продолжает набирать форму после почти пяти месяцев отсутствия с травмой.



От контракта Партея остается только один полный год, и в прессе уже давно ходят слухи, что "Арсенал" может продать Томаса в "Ювентус" или какой-нибудь клуб из Саудовской Аравии, однако 30-летний ганец предпочитает остаться.



"Мысленно я всегда был здесь. Я выбрал играть здесь, и я счастлив каждый раз, когда нахожусь на поле".



"Я знаю, что было много спекуляций, но лично я счастлив быть здесь и счастлив продолжать играть за этот клуб", — цитирует Партея Evening Standard.