Брат и агент Рэшфорда упрекнул легенд МЮ за критику Маркуса

Брат и агент Маркуса Рэшфорда упрекнул легенд "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла, Рио Фердинанда и Роя Кин за критику в адрес нападающего "красных дьяволов".

В свежем выпуске популярного подкаста Stick to Football трое легенд "Юнайтед" обсудили неважную форму Рэшфорда в этом сезоне, а Кин и вовсе предложить дать Маркусу "пинок под зад".



Такого рода критика задела Дуэйна Майнарда, который представляет интересы своего младшего.



"Я совершенно понимаю подкасты и то, как они работают, но если у тебя есть реальные опасения, возьми телефон и позвони. Мы знаем друг друга, либо наши пути пересекались".



"А выражать так называемую обеспокоенность и формировать мнение публики — это злой умысел и кликбейт, на мой взгляд".



"Забавный факт, что большинство этих шоу или бывших профессионалов просили об эксклюзивах", — написал Дуэйн в инстаграме.