Брат и агент Рэшфорда упрекнул легенд МЮ за критику Маркуса
Брат и агент Маркуса Рэшфорда упрекнул легенд "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла, Рио Фердинанда и Роя Кин за критику в адрес нападающего "красных дьяволов".
В свежем выпуске популярного подкаста Stick to Football трое легенд "Юнайтед" обсудили неважную форму Рэшфорда в этом сезоне, а Кин и вовсе предложить дать Маркусу "пинок под зад".
Такого рода критика задела Дуэйна Майнарда, который представляет интересы своего младшего.
"Я совершенно понимаю подкасты и то, как они работают, но если у тебя есть реальные опасения, возьми телефон и позвони. Мы знаем друг друга, либо наши пути пересекались".
"А выражать так называемую обеспокоенность и формировать мнение публики — это злой умысел и кликбейт, на мой взгляд".
"Забавный факт, что большинство этих шоу или бывших профессионалов просили об эксклюзивах", — написал Дуэйн в инстаграме.
04.04.2024 22:00
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