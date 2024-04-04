Тен Хаг признал, что МЮ будет сложно попасть в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его команде будет сложно квалифицироваться в Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Как раз от попадания в Лигу Чемпионов может зависеть судьба Тен Хага в "Юнайтед". Перед матчем против "Челси" Эрика спросили, учтет ли совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф обилие травм в качестве смягчающего фактора, но голландец дал понять, что не переживает за свое будущее и просто хочет завершить сезон как можно лучше.



"Я не знаю. И, вообще, мне все равно. У меня высокие стандарты, и я буду расстроен, если мы не квалифицируемся. Знаю, это будет очень сложно, потому что мы не находимся в хорошей позиции. Мы хотим выигрывать каждый матч — таковы стандарты, которые у нас есть в отношении друг друга. Мы продолжим идти вперед и продолжим верить в эти стандарты".



"Я знаю, что мы не находимся в хорошей позиции. Нам нужно догонять. Также я знаю, что у нас много проблем, поэтому я реалист. Когда выступаешь в соревновании с такой конкуренцией и с таким уровнем других команд поблизости, игроки должны оставаться в строю, чтобы ты мог играть в желаемом стиле".



"Если пойти на компромиссы, твои уровни снизятся, ты будешь терять очки. Если ты играешь стабильным составом, твои уровни пойдут вверх. Имея возможность использовать своих лучших игроков, ты набираешь больше очков, и это факт", — цитирует Тен Хага The Guardian.