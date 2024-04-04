Кин считает, что Рэшфорду нужен "этот старомодный пинок под задницу"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что Маркусу Рэшфору нужен "этот старомодный пинок под задницу".

В первой половине этого сезона Рэшфорд лишь забил два мяча и отдал две результативные передачи во всех соревнованиях. После Boxing Day Маркус заиграл лучше, добавив шесть голов и два "ассиста", но это все равно меркнет в сравнении с его игрой в прошлой кампании.



Кин не ставит под сомнение мастерство Рэшфорда, но считает, что в окружении Маркуса не хватает людей, которые помогли бы 26-летнему игроку сосредоточиться на игре в футбол.



"Насчет его способностей нет вопросов — он выдающийся игрок. Но ему чего-то не хватает. Мы ведем подобные разговоры каждый месяц, и у любого игрока может быть спад, но он определенно не получает удовольствия от своей игры".



"Я бы не сказал, что переживаю за него, но ты смотришь на него и видишь, что ему чего-то не хватает. Не хватает людей людей вокруг вроде семьи или своего тренера, которые занимаются им каждый день. Не хватает того, кто даст ему этот старомодный пинок под задницу и скажет: "Эй, нам нужно больше от тебя. Если ты хочешь быть лидером и если у тебя большой контракт, значит ты должен нести эту ответственность", — сообщил Кин Sky Bet.