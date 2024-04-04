"Барселона" ожидает, что Аморим возглавит "Ливерпуль"

"Барселона" отчаялась обойти "Ливерпуль" в борьбе за главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Аморим стал фаворитом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, после того, как Хаби Алонсо решил остаться в "Байере".



Таблоиды также сообщали, что Аморим находится на радаре у "Барселоны", которая в конце сезона прощается со своим наставником Хави.



Однако против назначения Аморима в "Барселоне" есть слишком много факторов, утверждает каталонское издание Sport. В том числе это необходимость выплатить "Спортингу" компенсацию в 12.8 млн. фунтов.



На "Ноу Камп" есть ощущение, что Аморим находится на пути в "Ливерпуль". Поэтому в данный момент спортивный директор "Барселоны" Деку сосредоточен на прочих кандидатах, одновременно сохраняя надежду убедить Хави остаться.