"Сити" может быть вынужден продать Ортегу

"Манчестер Сити" может быть вынужден продать своего запасного голкипера Штефана Ортегу грядущим летом.

Первый номер "Сити" Эдерсон не выходит на поле с ничьей 1:1 против "Ливерпуля" 10 марта ввиду травмы бедра, однако "горожане" практически не заметили эту потерю благодаря уверенной игре Ортеги.



Однако этот сезон может стать последним за "Сити" для Ортеги, который накануне против "Астон Виллы" пропустил впервые за 272 минуты.



Дело в том, что "Сити" уже шесть месяцев пытается склонить Ортегу к новому контракту, но безуспешно. В данный момент переговоры находятся в тупике, сообщает Daily Mail.



У "Сити" и Ортеги существуют разногласия по финансовым условиям и сроку нового контракта, но главный нюанс в том, что 31-летний немец хочет быть основным голкипером.



А поскольку после окончания этого сезона у Ортеги останется только 12 месяцев по действующему контракту, "Сити", вероятно, придется продать Штефана.