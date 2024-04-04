Зинченко: "Мы готовы соперничать с лучшими командами в мире"

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко считает, что в этом сезоне "канониры" доказали свою способность соперничать лучшими командами мира.

Благодаря победе 2:0 над "Лутоном" накануне "Арсенал" продолжил гонку с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги, а на следующей неделе "канониров" ждет первая четвертьфинальная встреча Лиги Чемпионов с "Баварией".



Тот факт, что "Арсенал" находится среди столь именитых команд, вселяет в Зинченко оптимизм на концовку сезона.



"Да, 100 процентов, я не буду лгать вам, потому что это показывает, что мы готовы соперничать с лучшими командами в мире".



"Непросто играть на выезде против "Сити", на выезде против "Ливерпуля", а также против других команд — я не хочу проявить неуважение к другим. Это показывает, что "Арсенал" готов сражаться".



"Мы знаем, что сражаемся за нечто большое в этом сезоне", — цитирует Зинченко The Independent.