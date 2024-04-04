Зинченко: "Мы готовы соперничать с лучшими командами в мире"
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко считает, что в этом сезоне "канониры" доказали свою способность соперничать лучшими командами мира.
Благодаря победе 2:0 над "Лутоном" накануне "Арсенал" продолжил гонку с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги, а на следующей неделе "канониров" ждет первая четвертьфинальная встреча Лиги Чемпионов с "Баварией".
Тот факт, что "Арсенал" находится среди столь именитых команд, вселяет в Зинченко оптимизм на концовку сезона.
"Да, 100 процентов, я не буду лгать вам, потому что это показывает, что мы готовы соперничать с лучшими командами в мире".
"Непросто играть на выезде против "Сити", на выезде против "Ливерпуля", а также против других команд — я не хочу проявить неуважение к другим. Это показывает, что "Арсенал" готов сражаться".
"Мы знаем, что сражаемся за нечто большое в этом сезоне", — цитирует Зинченко The Independent.
04.04.2024 16:00
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Последние комментарии:
Как он заебал хайпить на ровном месте, благо сейчас на Западе тренд, чтобы хохлов выслушивать. Мест в основе в принципе потерял, показатель, что вчера тоже заменили. Но спиздануть что-то и показать на поле, что типа не последний человек - это всегда. Вчера орнул, как он после какого-то обыкновенного выигранного единоборства заорал и к трибунам обращался, типа "давай!" Сука, типичный хохол.
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Команда то готова, а вот ты сам... Вчера опять пару раз проебал мяч там, где этого делать нельзя...
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Норм подрывает лавочник местных объебков
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ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ЧЁ НЕСЁТ ЭТОТ ДОЛБОЁБ?
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