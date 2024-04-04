Клопп назвал переломный момент сезона для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал матч, после которого его команда по-настоящему включилась в борьбу за титул Премьер-Лиги.

На момент начала 31-го тура "Ливерпуль" был лидером Премьер-Лиги, что для многих является сюрпризом, учитывая неудачный для "красных" прошлый сезон и не самый убедительный старт этого.



Но все изменилось в декабре, когда "Ливерпуль" принимал дома "Манчестер Юнайтед". Мерсисайдцы не смогли повторить успех прошлого сезона здесь же, когда они победили "красных дьяволов" со счетом 7:0, но при этом нанесли 34 удара и установили рекорд Премьер-Лиги по показателю xG для одного матча. После этого Клопп по-настоящему поверил.



"То была действительно странная часть сезона. Мы добивались результатов, но раз или два я слышал: "Ливерпуль" добивается результатов, но не вполне убедительно". Однако я помню тот матч против "Юнайтед", словно он был вчера. Перед матчем у нас было собрание, и парни проявили себя. С тех пор мы снова в гонке", — цитирует Клоппа Daily Mirror.