Клопп назвал переломный момент сезона для "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал матч, после которого его команда по-настоящему включилась в борьбу за титул Премьер-Лиги.
На момент начала 31-го тура "Ливерпуль" был лидером Премьер-Лиги, что для многих является сюрпризом, учитывая неудачный для "красных" прошлый сезон и не самый убедительный старт этого.
Но все изменилось в декабре, когда "Ливерпуль" принимал дома "Манчестер Юнайтед". Мерсисайдцы не смогли повторить успех прошлого сезона здесь же, когда они победили "красных дьяволов" со счетом 7:0, но при этом нанесли 34 удара и установили рекорд Премьер-Лиги по показателю xG для одного матча. После этого Клопп по-настоящему поверил.
"То была действительно странная часть сезона. Мы добивались результатов, но раз или два я слышал: "Ливерпуль" добивается результатов, но не вполне убедительно". Однако я помню тот матч против "Юнайтед", словно он был вчера. Перед матчем у нас было собрание, и парни проявили себя. С тех пор мы снова в гонке", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
04.04.2024 15:00
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Из года в год одно и тоже, постоянное нытье... недовольство всем чем можно. Ну впринципе какие болельщики такой и тренеришка... посмотрим на этот клуб и его место в следующем сезоне.
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потеря очков с помойкой будет переломным моментом
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