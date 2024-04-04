Скауты МЮ и "Ньюкасла" просматривали Юльманна

Скауты "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" просматривали полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна.

В минувший вторник "Спортинг" сыграл с "Бенфикой" вничью 2:2, по сумме двух матчей пройдя в финал Кубка Португалии.



Как утверждает HITC, на "Эштадиу да Луш" в этот вечер присутствовали скауты более чем 20 европейских клубов, и Юльманн был тем игроком, которого одновременно просматривали и "Юнайтед", и "Ньюкасл".



Именно 24-летний датчанин, в свое время заменивший в "Спортинге" ушедшего в "Фулхэм" Жоау Палинью, открыл счет в указанном матче.



Помимо Юльманна, "Юнайтед" также просматривал защитника Антониу Силву и полузащитника Жоау Невеша из "Бенфики", тогда как "Ньюкасл" отслеживал партнера Мортена по "Спортингу" Усмана Диоманде, действующего в центре обороны.