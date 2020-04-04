Тен Хаг не видит своей вины в обилии травм МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отверг предположения о том, что за обилием травм в этом сезоне стоят его тренерские методы.

В этом сезоне "Юнайтед" столкнулся с пугающим количеством травм — особенно в линии обороны, где очередными потерями стали Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес, которые пропустят минимум месяц.



В прошлом месяце местное издание Manchester Evening News опубликовало материал о недовольстве игроков "Юнайтед" тем, что Тен Хаг заставляет их слишком много бегать на тренировках.



Однако Тен Хаг не считает свои занятия чересчур изнурительными и отказывается приглашать в свой штаб специалиста по физической подготовке.



"Нет, мы не тренируемся чересчур упорно. Но нам нужно быть в хорошей форме".



"Стандарты в этой лиге таковы, что ты должен быть в хорошей физической форме, иначе ты не сможешь соответствовать стандартам, которые требуются в матче. Это не так, что наши тренировки чересчур упорны".



"Не стоит ли МЮ нанять тренера по физической подготовке? Нет, у нас хороший персонал. У нас работают хорошие люди с большими познаниями, а свои решения мы принимаем, опираясь на анализ данных", — цитирует Тен Хага Sky Sports.