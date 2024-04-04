Джеймс уверен, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу

Бывший голкипер "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дэвид Джеймс вычеркнул "Арсенал" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Последние недели "Арсенал" идет ноздря в ноздрю с "Ливерпулем" и "Сити" в Премьер-Лиге, однако Джеймс просто не верит, что "канониры" смогут завоевать первый с 2004 года чемпмионский титул. По мнению Дэвида, команда Микеля Артеты "недостаточно хороша".



"Лично я думаю, что это гонка двух команд".



"Это прозвучит по-настоящему странно. Я знаю, где располагается "Арсенал", я знаю, что "Арсенал" выигрывает матчи, но я не думаю, что "Арсенал" достаточно хорош для завоевания титула. И я говорю это с уважением".



"Думаю, титул разыграют между собой "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Даже если "Арсенал" будет сохранять математические шансы за несколько матчей до конца, титул им не достанется".



"Это слегка напоминает гонку Себа Коу, Стива Оветта и Стива Крэма (трех бывших олимпийских бегунов). Бегут трое, трое выходят на финишную прямую, и они будут близки друг к другу, но ты знаешь, что победителем может стать только один из двух", — сообщил Джеймс Daily Mirror.