Тен Хаг уверен, что Маунт по своей воле перешел в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что полузащитник Мейсон Маунт по своей воле перешел к "красным дьяволам".

Прошлым летом "Юнайтед" приобрел Маунта у "Челси" за 60 миллионов фунтов, однако из-за травм этот сезон складывается неудачно для Мейсона, который только на прошлой неделе забил свой дебютный гол за новый клуб.



Если верить слухам, Маунт не желал уходить из родного "Челси", но боссы лондонского клуба не захотели рисковать в ситуации, когда у Мейсона оставался только один год по контракту.



В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" в четверг Тен Хаг коснулся этой темы и выразил уверенность, что 25-летний игрок сборной Англии вполне осознанно выбрал "Юнайтед".



"Я не думаю, что "Челси" хотел продавать его. Они хотели сохранить его и сделали ему много предложений о новом контракте. Но он захотел сделать этот шаг".



"Он великолепный футболист. В первую очередь важно, чтобы он набрал форму и оставался в ней. Вы видели, что случилось с Личей (Мартинесом), и тебе хочется избежать этого".



"Поэтому нужно делать это очень осторожно. Мы хотим использовать его, чтобы он приносил пользу команде, как он это сделал в субботу", — цитирует Тен Хага Daily Mail.