31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

Мойсес Кайседо и Бруну Фернандеш В четверг, 4 апреля, двумя поединками завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" потерпел только одно поражение в 39 последних домашних матчах Премьер-Лиги против новичков дивизиона — от "Фулхэма" в марте 2021 (32 победы, 6 ничьих). Свою единственную выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" одержал в феврале против "Лутона" (1:3). "Красные" выиграли все шесть последних встреч с "клинками" в чемпионате, пропустив лишь один гол.

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс готов сыграть впервые с февраля. Поправился и Энди Робертсон, но Ватару Эндо под вопросом.

"Шеффилд Юнайтед" на несколько недель потерял Джорджа Болдока и Тома Дэвиса. Кэмером Арчер восстанавливается после травмы икроножной мышцы, надеясь еще сыграть в этом сезоне.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" потерпел только одно поражение в 15 последних домашних матчах во всех соревнованиях — от "Вулверхэмптона" в феврале (10 побед, 4 ничьи). "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из девяти последних выездных поединков чемпионата против команд из Лондона. "Синие" не одержали ни одной победы в 12 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (7 ничьих, 5 поражений).

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл приболел в процессе восстановления после травмы колена. Трево Чалоба и Мало Гюсто должны быть в порядке. Может выздороветь и Роберт Санчес.

"Юнайтед" минимум на месяц потерял с травмами защитников Виктора Линделефа и Лисандро Мартинеса. Амад Диалло возвращается после дисквалификации.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2024 10:00

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  1. apl-nash 04.04.2024 10:19 # apl-nash
    Наконец-то матчи любимых команд)). Изи победы хозяев

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  2. breadpeat 04.04.2024 10:10 # breadpeat
    Почему фаны голубого Пепси и Артэллеристов так хотят чтобы все остальные тоже были клубами пидорасов... Нет понятно конечно, но не так же..

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  3. quavo 04.04.2024 10:05 # quavo
    Опаче, ебать лондонскую помойку , ебаать

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  4. cobain-lfc 04.04.2024 10:03 # cobain-lfc
    Нас ждёт ожесточенная битва за 10-ое место. Пусть победит сильнейший, среди этих инвалидов.

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  5. raskolnikov-ynwa 04.04.2024 10:02 # raskolnikov-ynwa
    От этой битвы мочи против говна несёт за километр. Ну хоть поржём с этих ущербов.

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