31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга
В четверг, 4 апреля, двумя поединками завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" потерпел только одно поражение в 39 последних домашних матчах Премьер-Лиги против новичков дивизиона — от "Фулхэма" в марте 2021 (32 победы, 6 ничьих). Свою единственную выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" одержал в феврале против "Лутона" (1:3). "Красные" выиграли все шесть последних встреч с "клинками" в чемпионате, пропустив лишь один гол.
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс готов сыграть впервые с февраля. Поправился и Энди Робертсон, но Ватару Эндо под вопросом.
"Шеффилд Юнайтед" на несколько недель потерял Джорджа Болдока и Тома Дэвиса. Кэмером Арчер восстанавливается после травмы икроножной мышцы, надеясь еще сыграть в этом сезоне.
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" потерпел только одно поражение в 15 последних домашних матчах во всех соревнованиях — от "Вулверхэмптона" в феврале (10 побед, 4 ничьи). "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из девяти последних выездных поединков чемпионата против команд из Лондона. "Синие" не одержали ни одной победы в 12 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (7 ничьих, 5 поражений).
Защитник "Челси" Бен Чилуэлл приболел в процессе восстановления после травмы колена. Трево Чалоба и Мало Гюсто должны быть в порядке. Может выздороветь и Роберт Санчес.
"Юнайтед" минимум на месяц потерял с травмами защитников Виктора Линделефа и Лисандро Мартинеса. Амад Диалло возвращается после дисквалификации.
04.04.2024 10:00
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Наконец-то матчи любимых команд)). Изи победы хозяев
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Почему фаны голубого Пепси и Артэллеристов так хотят чтобы все остальные тоже были клубами пидорасов... Нет понятно конечно, но не так же..
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Опаче, ебать лондонскую помойку , ебаать
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Нас ждёт ожесточенная битва за 10-ое место. Пусть победит сильнейший, среди этих инвалидов.
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От этой битвы мочи против говна несёт за километр. Ну хоть поржём с этих ущербов.
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