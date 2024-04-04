31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 4 апреля, двумя поединками завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" потерпел только одно поражение в 39 последних домашних матчах Премьер-Лиги против новичков дивизиона — от "Фулхэма" в марте 2021 (32 победы, 6 ничьих). Свою единственную выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" одержал в феврале против "Лутона" (1:3). "Красные" выиграли все шесть последних встреч с "клинками" в чемпионате, пропустив лишь один гол.



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс готов сыграть впервые с февраля. Поправился и Энди Робертсон, но Ватару Эндо под вопросом.



"Шеффилд Юнайтед" на несколько недель потерял Джорджа Болдока и Тома Дэвиса. Кэмером Арчер восстанавливается после травмы икроножной мышцы, надеясь еще сыграть в этом сезоне.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" потерпел только одно поражение в 15 последних домашних матчах во всех соревнованиях — от "Вулверхэмптона" в феврале (10 побед, 4 ничьи). "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из девяти последних выездных поединков чемпионата против команд из Лондона. "Синие" не одержали ни одной победы в 12 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (7 ничьих, 5 поражений).



Защитник "Челси" Бен Чилуэлл приболел в процессе восстановления после травмы колена. Трево Чалоба и Мало Гюсто должны быть в порядке. Может выздороветь и Роберт Санчес.



"Юнайтед" минимум на месяц потерял с травмами защитников Виктора Линделефа и Лисандро Мартинеса. Амад Диалло возвращается после дисквалификации.