Галлас раскритиковал защитников "Челси"

Экс-игрок "Челси" Вильям Галлас раскритиковал защитников команды Маурисио Почеттино.

В минувшую субботу "Челси" дважды пропустил от игравшего вдесятером "Бернли", в результате чего был вынужден довольствоваться ничьей против аутсайдера Премьер-Лиги (2:2).



Галлас остался шокирован игрой защитников "Челси", особенно своего соотечественника Бенуа Бадиашиле, купленного у "Монако" за 33 миллиона фунтов в январе 2023.



"Защитники должны быть сильнее, и это проблема, на мой взгляд. Некоторые из них недостаточно хороши, чтобы играть за "Челси". Тасовать игроков в линии обороны каждую неделю — это проблема".



"Они не проявляют себя. Они не делают того, что им положено делать, и это неприемлемо. В первую очередь они — защитники, поэтому они должны обороняться очень хорошо. Они должны защищать своего голкипера".



"Когда смотришь на первый пропущенный от "Бернли" гол, то по реакции и движению Бадиашиле кажется, словно он боится мяча. Прежде у нас играла пара Джона Терри и Рикарду Карвалью, и при них мы бы никогда не пропустили такой гол".



"С игроками вроде Терри мы сражались и старались изо всех сил, чтобы не позволить сопернику забить. Вы можете видеть, что им не хватает Тиаго Силвы. В четверке или пятерке защитников вам нужен опыт. Игроки, которые играют в данный момент, не готовы, и никто из них не является лидером", — цитирует Галласа Daily Mirror.