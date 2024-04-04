"Юнайтед" контактирует с Мелвином Баром

Мелвин Бар "Манчестер Юнайтед" установил контакт с левым защитником "Ниццы" Мелвином Баром.

Позиция левого защитника является одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед" в этом сезоне. Тирелл Маласиа целиком пропускает эту кампанию, а Люк Шоу сыграл только 12 матчей в Премьер-Лиге и в данный момент тоже травмирован.

Как сообщает Evening Standard, решением для "Юнайтед" может стать Бар, чья "Ницца" принадлежит сэру Джиму Рэтклиффу, который с недавних пор является совладельцем "красных дьяволов".

23-летний Бар очень ярко проводит этот сезон, считаясь кандидатом на попадание в заявку сборной Франции на Евро-2024. "Ницца" хочет наградить Мелвина новым контрактом, но в качестве альтернативы готова рассмотреть возможность продажи своей звезды в "Юнайтед".

Будучи крайним защитником атакующей направленности, Бар отдал две результативные передачи в 26 матчах этого сезона Лиги 1.


Метки Бар, Манчестер Юнайтед, Ницца

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2024 08:00

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