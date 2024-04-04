"Юнайтед" контактирует с Мелвином Баром

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с левым защитником "Ниццы" Мелвином Баром.

Позиция левого защитника является одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед" в этом сезоне. Тирелл Маласиа целиком пропускает эту кампанию, а Люк Шоу сыграл только 12 матчей в Премьер-Лиге и в данный момент тоже травмирован.



Как сообщает Evening Standard, решением для "Юнайтед" может стать Бар, чья "Ницца" принадлежит сэру Джиму Рэтклиффу, который с недавних пор является совладельцем "красных дьяволов".



23-летний Бар очень ярко проводит этот сезон, считаясь кандидатом на попадание в заявку сборной Франции на Евро-2024. "Ницца" хочет наградить Мелвина новым контрактом, но в качестве альтернативы готова рассмотреть возможность продажи своей звезды в "Юнайтед".



Будучи крайним защитником атакующей направленности, Бар отдал две результативные передачи в 26 матчах этого сезона Лиги 1.