Артета объяснил, почему Сака не сыграл с "Лутоном"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему вингер Букайо Сака не сыграл против "Лутона".

Сака был вынужденно заменен во втором тайме безголевого матча против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, а на поединок против "Лутона" в среду вечером даже не попал в заявку.



Сака по-прежнему беспокоит проблема мышечного характера, возникшая у него до товарищеских матчей сборной Англии против Бразилии и Бельгии в конце марта, однако после победы 2:0 над "шляпниками" Артета выразил надежду, что Букайо сможет отправиться с "канонирами" к "Брайтону" в ближайшую субботу.



"Он был близок, но он почувствовал дискомфорт в зоне, очень близкой к той, что и против "Сити", а времени было очень мало".



"Надеюсь, он сможет тренироваться в четверг и будет доступен на выходных", — цитирует Артету Sky Sports.