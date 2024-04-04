Артета объяснил, почему Сака не сыграл с "Лутоном"

Букайо Сака Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему вингер Букайо Сака не сыграл против "Лутона".

Сака был вынужденно заменен во втором тайме безголевого матча против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, а на поединок против "Лутона" в среду вечером даже не попал в заявку.

Сака по-прежнему беспокоит проблема мышечного характера, возникшая у него до товарищеских матчей сборной Англии против Бразилии и Бельгии в конце марта, однако после победы 2:0 над "шляпниками" Артета выразил надежду, что Букайо сможет отправиться с "канонирами" к "Брайтону" в ближайшую субботу.

"Он был близок, но он почувствовал дискомфорт в зоне, очень близкой к той, что и против "Сити", а времени было очень мало".

"Надеюсь, он сможет тренироваться в четверг и будет доступен на выходных", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Сака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2024 07:00

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  1. redwhitegun 04.04.2024 07:13 # redwhitegun
    Учитывая низкий уровень Нельсона, нужно наигрывать справа Троссарда, а не Мартинелли имхо. Габи справа вообще не в своей тарелке...

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