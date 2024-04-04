Фоден: "Предпочитаю играть в центре"

Фил Фоден заявил, что предпочитает играть за "Манчестер Сити" на позиции центрального атакующего полузащитника.

В матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в среду вечером главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола решил дать передышку Кевину Де Брюйне, благодаря чему на роль диспетчера был снаряжен 23-летний Фоден.



Фоден блестяще справился с этой ролью, своим хет-триком обеспечив "горожанам" победу со счетом 4:1. А после матча Фил, которого Гвардиола по-прежнему нередко использует в качестве вингера, сделал признание насчет своей любимой позиции.



"Кажется, у меня есть техника, чтобы играть на ограниченном пространстве и на фланге, я могу с этим справиться, но я предпочитаю играть в центре".



"В этом году я повысил уровень своей игры. Тренер разговаривал со мной о том, как диктовать ритм и замедлять игру. Я добавил это в свой арсенал".



"Он сказал: "Ты будешь расти, играя на этой позиции". Потому что прежде я играл так быстро и сразу же стремился а атаку. Теперь я обретаю правильный баланс", — сообщил Фоден TNT Sports.