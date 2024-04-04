"Сити" разгромил "Виллу" благодаря хет-трику Фодена
Хет-трик Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" разгромить "Астон Виллу" в домашних стенах со счетом 4:1.
По сравнению с 0:0 против "Арсенала" на скамейку запасных "Сити" были переведены Матео Ковачич, Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд. Вместо них появились Джек Грилиш, Жереми Доку и Хулиан Альварес, а травмированного Натана Аке заменил Рико Льюис.
Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери освежил стартовый состав своей команды с помощью Клемана Лангле, Люки Диня, Николо Дзаньоло, Джона Дурана и Тима Ироегбунама. В последний момент почувствовал себя плохо Эмилиано Мартинес, уступив свое место в воротах Робину Ольсену.
"Сити" начал матч с методичных атак и, чуть пристрелявшись, открыл счет. На 11-й минуте Доку выполнил прострел с правого фланга, а Родри пробил в касание — 1:0.
Казалось, у хозяев все под контролем, но на 20-й минуте счет внезапно стал равным. Дуран сыграл в стенку с Морганом Роджерсом, благодаря чему избавился от опеки Рубена Диаша и ударом с левого края штрафной поразил ворота — 1:1.
Пропущенный гол не смутил "горожан", которые продолжили оказывать давление, при этом особо не взвинчивая темп.
"Вилла" это давление выдерживала, но все равно получила "гол в раздевалку". Это Фил Фоден обводящим ударом со штрафного нашел лазейку в выстроенной Ольсеном стенке — 2:1.
Во втором тайме хозяева принялись искать третий гол, напрягая Ольсена. Но затем и гости показали зубы, отметившись парой ударов в створ ворот Штефана Ортеги.
На 62-й минуте "Сити" все же добился своего. Родри взял игру на себя, вошел в штрафную по левому краю и сразу же покатил в центр под удар Фодену — 3:1.
А на 69-й минуте игра была по сути завершена. Фоден совершил перехват вблизи чужой штрафной и нанес удар с дистанции — 4:1.
Воспользовавшись отсутствием Де Брюйне и Холанда на поле, Фоден стал главной звездой матча и теперь может похвастать уже 21 голом в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Вилла" сделала все, что могла, но этого оказалось недостаточно.
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче
04.04.2024 00:10
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чмоден не только накидал хуев за щёку тренеришке, но и унизил калонирских глоров
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Эмери сглупил. Неужели так трудно было скопировать тактику с Артеты и не тягаться с Сити в открытом футболе?
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Молодцы. С дублем Виллы расправились, которые не стали закрываться и получили, что заслужили.
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КОРОЛИ!!!
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