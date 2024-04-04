"Сити" разгромил "Виллу" благодаря хет-трику Фодена

Хет-трик Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" разгромить "Астон Виллу" в домашних стенах со счетом 4:1.

По сравнению с 0:0 против "Арсенала" на скамейку запасных "Сити" были переведены Матео Ковачич, Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд. Вместо них появились Джек Грилиш, Жереми Доку и Хулиан Альварес, а травмированного Натана Аке заменил Рико Льюис.



Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери освежил стартовый состав своей команды с помощью Клемана Лангле, Люки Диня, Николо Дзаньоло, Джона Дурана и Тима Ироегбунама. В последний момент почувствовал себя плохо Эмилиано Мартинес, уступив свое место в воротах Робину Ольсену.



"Сити" начал матч с методичных атак и, чуть пристрелявшись, открыл счет. На 11-й минуте Доку выполнил прострел с правого фланга, а Родри пробил в касание — 1:0.



Казалось, у хозяев все под контролем, но на 20-й минуте счет внезапно стал равным. Дуран сыграл в стенку с Морганом Роджерсом, благодаря чему избавился от опеки Рубена Диаша и ударом с левого края штрафной поразил ворота — 1:1.



Пропущенный гол не смутил "горожан", которые продолжили оказывать давление, при этом особо не взвинчивая темп.



"Вилла" это давление выдерживала, но все равно получила "гол в раздевалку". Это Фил Фоден обводящим ударом со штрафного нашел лазейку в выстроенной Ольсеном стенке — 2:1.



Во втором тайме хозяева принялись искать третий гол, напрягая Ольсена. Но затем и гости показали зубы, отметившись парой ударов в створ ворот Штефана Ортеги.



На 62-й минуте "Сити" все же добился своего. Родри взял игру на себя, вошел в штрафную по левому краю и сразу же покатил в центр под удар Фодену — 3:1.



А на 69-й минуте игра была по сути завершена. Фоден совершил перехват вблизи чужой штрафной и нанес удар с дистанции — 4:1.



Воспользовавшись отсутствием Де Брюйне и Холанда на поле, Фоден стал главной звездой матча и теперь может похвастать уже 21 голом в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Вилла" сделала все, что могла, но этого оказалось недостаточно.



"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче