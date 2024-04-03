"Арсенал" победил "Лутон" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

"Арсенал" одержал дежурную победу над "Лутоном" со счетом 2:0, благодаря чему минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого выезда к "Манчестер Сити" наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков. Этими пятью новыми лицами стали Александр Зинченко, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу, Леандро Троссард и Рис Нелсон. Букайо Сака не попал даже в число запасных.



В стартовый состав "шляпников" вернулись Дайки Хасиока и Джордан Кларк.



Как и можно было ожидать, с началом матча гости отдали мяч в безраздельное пользование соперника и ушли в глухую оборону. Преодолеть такой частокол ног хозяевам было непросто.



На 23-й минуте "Арсенал", наконец, получил свободное пространство и смог провести атаку на скорости, что увенчалось голом. Кай Хаверц ворвался в штрафную по правому краю, а затем покатил поперек площадки под удар Мартину Эдегору — 1:0.



"Канониры" продолжили диктовать игру, но никуда не спешили. Хорошие моменты развить преимущество своей команды имели Смит-Роу и Хаверц, но голкипер "Лутона" Томас Камински отразил их удары.



Тем не менее, на 44-й минуте хозяевам удалось сделать счет комфортным. Смит-Роу выполнил прострел от лицевой линии во вратарскую, а прессингуемый Нелсоном Хасиока совершил автогол — 2:0.



Во втором тайме "Арсенал" принялся откровенно беречь силы, балансируя на грани того, чтобы отдать инициативу сопернику. Но "Лутон" так и не смог переломить игру, да и явных моментов для этого не имел.



Сделав счет комфортным в первом тайме, дальше "Арсенал" предпочел не напрягаться, но при таком графике матчей "канониров" едва ли можно упрекнуть. Самое важное, что результат был достигнут.



"Арсенал" — "Лутон". Отчет о матче