"Арсенал" победил "Лутон" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Мартин Эдегор и Кай Хаверц "Арсенал" одержал дежурную победу над "Лутоном" со счетом 2:0, благодаря чему минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого выезда к "Манчестер Сити" наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков. Этими пятью новыми лицами стали Александр Зинченко, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу, Леандро Троссард и Рис Нелсон. Букайо Сака не попал даже в число запасных.

В стартовый состав "шляпников" вернулись Дайки Хасиока и Джордан Кларк.

Как и можно было ожидать, с началом матча гости отдали мяч в безраздельное пользование соперника и ушли в глухую оборону. Преодолеть такой частокол ног хозяевам было непросто.

На 23-й минуте "Арсенал", наконец, получил свободное пространство и смог провести атаку на скорости, что увенчалось голом. Кай Хаверц ворвался в штрафную по правому краю, а затем покатил поперек площадки под удар Мартину Эдегору — 1:0.

"Канониры" продолжили диктовать игру, но никуда не спешили. Хорошие моменты развить преимущество своей команды имели Смит-Роу и Хаверц, но голкипер "Лутона" Томас Камински отразил их удары.

Тем не менее, на 44-й минуте хозяевам удалось сделать счет комфортным. Смит-Роу выполнил прострел от лицевой линии во вратарскую, а прессингуемый Нелсоном Хасиока совершил автогол — 2:0.

Во втором тайме "Арсенал" принялся откровенно беречь силы, балансируя на грани того, чтобы отдать инициативу сопернику. Но "Лутон" так и не смог переломить игру, да и явных моментов для этого не имел.

Сделав счет комфортным в первом тайме, дальше "Арсенал" предпочел не напрягаться, но при таком графике матчей "канониров" едва ли можно упрекнуть. Самое важное, что результат был достигнут.

"Арсенал" — "Лутон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лутон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2024 23:30

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 03.04.2024 23:51 # high-malvern
    21 результативное действие в 30 играх. 14 голов 7 голевых передач. Игрок года однозначно!

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  2. high-malvern 03.04.2024 23:48 # high-malvern
    Уберите это с главной. Какой гвоздь Фоден забил!

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  3. high-malvern 03.04.2024 23:48 # high-malvern
    КОРОЛЬ ФИЛ!!!

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  4. redwhitegun 03.04.2024 23:42 # redwhitegun
    Хороший первый тайм от смитрова. Нельсон и Нкетиа чет вообще нулёвые(((

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  5. arsnwenger 03.04.2024 23:34 # arsnwenger
    на расслабоне +3

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  6. satellite 03.04.2024 23:32 # satellite
    калониры там ненадолго, и вообще арсенал команда гондоновПользователь получил предупреждение

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