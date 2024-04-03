Варан чувствует, что "навредил своему организму", играя головой

Рафаэль Варан Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан заявил, что нанес вред своему организму, играя головой по мячу.

За последние годы было опубликовано несколько исследований о том, что бывшие футболисты больше склонны к заболеваниям вроде деменции в старости, и связано это с игрой головой по мячу.

Варан относится к этому самым серьезным образом и считает, что желающих играть в футбол — на любительском или профессиональном уровнях — нужно предупреждать о негативных последствиях.

"Мой семилетний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой по мячу. На мой взгляд, это ценный совет".

"Даже если это немедленно не вызывает какой-либо травмы, мы знаем, что в долгосрочной перспективе повторяющаяся встряска может иметь негативные последствия".

"Лично я не знаю, проживу ли до 100 лет, но я знаю, что уже навредил своему организму. Всем на любительством уровне и молодым людям нужно рассказывать об опасности игры головой", — сообщил Варан L'Equipe.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2024 23:00

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