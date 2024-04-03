Варан чувствует, что "навредил своему организму", играя головой

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан заявил, что нанес вред своему организму, играя головой по мячу.

За последние годы было опубликовано несколько исследований о том, что бывшие футболисты больше склонны к заболеваниям вроде деменции в старости, и связано это с игрой головой по мячу.



Варан относится к этому самым серьезным образом и считает, что желающих играть в футбол — на любительском или профессиональном уровнях — нужно предупреждать о негативных последствиях.



"Мой семилетний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой по мячу. На мой взгляд, это ценный совет".



"Даже если это немедленно не вызывает какой-либо травмы, мы знаем, что в долгосрочной перспективе повторяющаяся встряска может иметь негативные последствия".



"Лично я не знаю, проживу ли до 100 лет, но я знаю, что уже навредил своему организму. Всем на любительством уровне и молодым людям нужно рассказывать об опасности игры головой", — сообщил Варан L'Equipe.