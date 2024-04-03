Макс Килмен пополнил шорт-лист "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" добавил Макса Килмена из "Вулверхэмптона" в свой шорт-лист по укреплению центра обороны грядущим летом.

Укрепление центра обороны является одной из приоритетных задач "Юнайтед" на летнее трансферное окно — наравне с нападением.



По информации The Times представители "Юнайтед" "более одного раза" просматривали Килмена, который выходил в стартовом составе на каждый матч "Вулверхэмптона" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Пока "Юнайтед" не контактировал с "Вулверхэмптоном" насчет Килмена, однако 26-летний англичанин украинского происхождения занимает высокое место в шорт-листе "красных дьяволов".



"Волки" не заинтересованы в расставании со своим капитаном, но клуб с "Молинью" находится в уязвимом положении с точки зрения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.