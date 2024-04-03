Клопп не собирается смотреть матчи "Арсенала" или "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается смотреть матчи "Арсенала" или "Манчестер Сити" в концовке сезона.

Воспользовавшись безголевой ничьей "Арсенала" и "Сити", "Ливерпуль" захватил лидерство в Премьер-Лиге в минувший уикенд.



В остатке сезона три претендента на титул уже не будут играть друг против друга, однако все внимание Клоппа сосредоточено только на "Ливерпуле" — на конкурентов Юрген отвлекаться не будет.



"Я даже не знал, что они играют сегодня вечером. Это не мое дело. Как и всегда, я ожидаю, что они будут побеждать. Когда они играли друг против друга, это не было возможно, но больше им этого не придется делать, поэтому я ожидаю, что они всегда будут побеждать. Но дело не в этом. Нам нужно набирать свои очки и выигрывать свои футбольные матчи. Я не заинтересован в других командах, честно".



"Несколько лет назад я рассказал вам историю о том, что смотрел матчи и хотел, чтобы "Лестер" победил, но этого не случилось. То был последний раз, когда я смотрел матч конкурента. Ты учишься благодаря прошлому, и когда другие команды играют, мой сердечный ритм не учащается", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.