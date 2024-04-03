Полузащитнику Калвину Филлипсу придется пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в "Лидс" грядущим летом.

Вторую половину этого сезона Филлипс проводит в "Вест Хэме" на правах аренды из "Манчестер Сити", но играет крайне неудачно, всерьез рискуя остаться вне заявки сборной Англии на Евро-2024.



Как утверждает Daily Star, боссы "Сити" готовы избавиться от Филлипса грядущим летом. Калвин будет доступен для приобретения всего за 25 миллионов фунтов.



Ожидается, что Филлипс не будет испытывать недостатка в предложениях, и одним из претендентов на 28-летнего полузащитника обещает стать "Лидс" — в случае своего выхода в Премьер-Лигу.



Однако зарплата в 150,000 фунтов в неделю выступает большой помехой к возвращению Филлипса в "Лидс", самым высокооплачиваемым игроком которого является нападающий Патрик Бэмфорд, получая 70,000 фунтов каждые семь дней.



И хотя "Лидс" готов нарушить свою структуру зарплат ради возвращения Филлипса, Калвину со своей стороны все равно нужно будет пойти на значительные уступки.