Филлипсу придется пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в "Лидс"

Калвин Филлипс Полузащитнику Калвину Филлипсу придется пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в "Лидс" грядущим летом.

Вторую половину этого сезона Филлипс проводит в "Вест Хэме" на правах аренды из "Манчестер Сити", но играет крайне неудачно, всерьез рискуя остаться вне заявки сборной Англии на Евро-2024.

Как утверждает Daily Star, боссы "Сити" готовы избавиться от Филлипса грядущим летом. Калвин будет доступен для приобретения всего за 25 миллионов фунтов.

Ожидается, что Филлипс не будет испытывать недостатка в предложениях, и одним из претендентов на 28-летнего полузащитника обещает стать "Лидс" — в случае своего выхода в Премьер-Лигу.

Однако зарплата в 150,000 фунтов в неделю выступает большой помехой к возвращению Филлипса в "Лидс", самым высокооплачиваемым игроком которого является нападающий Патрик Бэмфорд, получая 70,000 фунтов каждые семь дней.

И хотя "Лидс" готов нарушить свою структуру зарплат ради возвращения Филлипса, Калвину со своей стороны все равно нужно будет пойти на значительные уступки.


Метки Вест Хэм, Лидс, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2024 20:00

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