У Артеты нет новостей насчет нового контракта

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него нет новостей насчет нового контракта.

Сейчас у Артеты все еще действует контракт, который он переподписал в мае 2022. С тех пор "Арсенал" превратился в претендента на титул Премьер-Лиги.



И хотя Артета стремительно приближается к заключительным 12 месяцам по действующему соглашению, Микель не видит в этом никаких проблем, потому что их сотрудничество с "Арсеналом" устраивает обе стороны.



"Есть ли у меня новости? Нет, ничего. Я по-настоящему счастлив. От моего контракта все еще остается год, а это большой срок в футболе. Игроки счастливы, клуб счастлив, поэтому никаких проблем. Я просто сосредоточен на матчах и на том, чтобы выигрывать футбольные матчи, потому что прямо сейчас это самое важное", — цитирует Артету Daily Mirror.