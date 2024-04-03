FA предъявила обвинения Компани

FA предъявила обвинения Венсану Компани насчет поведения главного тренера "Бернли" в матче Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу.

Еще в первом тайме субботнего матча на "Стэмфорд Бридж" рефери Даррен Инглэнд показал Компани красную карточку, когда Венсан выражал свое возмущение по поводу удаления Лоренца Ассиньона и назначения пенальти в ворота "Бернли".



После матча, завершившегося со счетом 2:2, Компани заявил, что стандарты судейства в этом сезоне "недостаточно хороши".



Теперь Компани предстоит ответить за свои слова. В опубликованном заявлении FA обвиняет бывшего защитника "Манчестер Сити "в неподобающем поведении и/или оскорблении арбитра и/или выражении сомнений насчет непредвзятости арбитров".



Ассоциация дала Компани время до пятницы, 5 апреля, чтобы предоставиить свой ответ.



Добавим, в 30 матчах этого сезона Премьер-Лиги у "Бернли" было шесть удалений среди игроков — больше всех в дивизионе.