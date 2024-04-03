Почеттино заступился за Галлахера после инцидента с маскотом

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заступился за своего полузащитника Конора Галлахера, которого заподозрили в некрасивом поведении в отношении маскота.

После матча Премьер-Лиги против "Бернли" в минувшую субботу (2:2) в социальных сетях распространилось видео, на котором Галлахер игнорирует рукопожатие с темнокожим ребенком в подтрибунном тоннеле.



Болельщики устроили Галлахеру настоящий ад в инстаграме, принявшись оскорблять Конора и обвинять его в расизме, и "Челси" даже выступил с официальным заявлением по этому поводу, назвав подобную реакцию "совершенно недопустимой". Коснулся больной темы и Почеттино.



"Это так сильно расстраивает меня, потому что никто не хочет делать что-нибудь такое умышленно".



"На многих видео и фотографиях он ведет себя очень хорошо. Он очень хорошо обошелся с обоими маскотами, но когда ты играешь в футбол, в голове у тебя так много вещей перед началом матча, и иногда подобное может происходить".



"Но люди пытаются найти вещи, чтобы создать беспорядок или чтобы оскорбить. Я знаю Конора и знаю людей из "Челси" — у него никогда не было такого намерения".



"Конор — славный малый, который ни к чему не бывает равнодушен. Я ненавижу, когда люди чувствуют свободу, чтобы оскорблять и создавать такие ситуации. Сегодня оскорблять людей так легко. Когда это происходит, важно не уделять чересчур большое внимание людям, которые это делают".



"Пожалуйста, остановитесь. Кто правда думает, что Конор намеренно проигнорировал маскота? Да ладно! Я очень расстроен. Я знаю Конора, он не заслуживает этих оскорблений, никто не заслуживает".



"На мой взгляд, нам важно поддержать Конора и других, кто подвергается оскорблениям", — цитирует Почеттино Evening Standard.



