Артета намекает, что не отпустит Рамсдейла из "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что голкипер Аарон Рамсдейл никуда не уйдет грядущим летом.
В данный момент твердым первым номером "Арсенала" является Давид Райя, которого "канониры" выкупают у "Брентфорда" после этого сезона аренды.
По слухам, Рамсдейл не собирается мириться с ролью запасного голкипера и хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, а одним из возможных направлений для Аарона называется "Ньюкасл".
Однако в общении с прессой перед матчем Премьер-Лиги против "Лутона" Артета дал понять, что продажа Рамсдейла вовсе не является таким уж вероятным событием.
"Слухи насчет "Ньюкасла"? Я не собираюсь комментировать такие вещи".
"Существует большая вероятность, что Аарон будет здесь, потому что он наш игрок, и у него есть контракт", — цитирует Артету Evening Standard.
03.04.2024 16:00
Просмотров: 365
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: