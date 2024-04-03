Артета намекает, что не отпустит Рамсдейла из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что голкипер Аарон Рамсдейл никуда не уйдет грядущим летом.

В данный момент твердым первым номером "Арсенала" является Давид Райя, которого "канониры" выкупают у "Брентфорда" после этого сезона аренды.



По слухам, Рамсдейл не собирается мириться с ролью запасного голкипера и хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, а одним из возможных направлений для Аарона называется "Ньюкасл".



Однако в общении с прессой перед матчем Премьер-Лиги против "Лутона" Артета дал понять, что продажа Рамсдейла вовсе не является таким уж вероятным событием.



"Слухи насчет "Ньюкасла"? Я не собираюсь комментировать такие вещи".



"Существует большая вероятность, что Аарон будет здесь, потому что он наш игрок, и у него есть контракт", — цитирует Артету Evening Standard.