Артета намекает, что не отпустит Рамсдейла из "Арсенала"

Аарон Рамсдейл Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что голкипер Аарон Рамсдейл никуда не уйдет грядущим летом.

В данный момент твердым первым номером "Арсенала" является Давид Райя, которого "канониры" выкупают у "Брентфорда" после этого сезона аренды.

По слухам, Рамсдейл не собирается мириться с ролью запасного голкипера и хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, а одним из возможных направлений для Аарона называется "Ньюкасл".

Однако в общении с прессой перед матчем Премьер-Лиги против "Лутона" Артета дал понять, что продажа Рамсдейла вовсе не является таким уж вероятным событием.

"Слухи насчет "Ньюкасла"? Я не собираюсь комментировать такие вещи".

"Существует большая вероятность, что Аарон будет здесь, потому что он наш игрок, и у него есть контракт", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2024 16:00

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