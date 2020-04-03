Пирес советует Мбаппе отказать "Реалу" и перейти в "Ливерпуль"

Килиан Мбаппе Легенда "Арсенала" Робер Пирес призвал нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе отвергнуть "Реал" и перейти в "Ливерпуль".

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона, и едва ли могут быть большие сомнения насчет того, что летом Килиан свободным агентом отправится в "Реал".

Однако Пирес считает, что его 25-летнему соотечественнику стоит рассмотреть вариант с "Ливерпулем", как бы ни был привлекателен Мадрид.

"Извини Килиан, но тебе не стать первым, кто откажет "Реалу". Я не знаю, какое решение он примет, но в свое время я отказал "Реалу", потому что у меня было два других варианта. Если бы у меня не было вариантов с "Арсеналом" и "Юве", я бы прямиком отправился в "Реал". Это точно".

"Я бы хотел увидеть его в "Ливерпуле". Это замечательный клуб, семейный, с хорошей структурой, без давления, со спокойными фанатами... И я думаю, Мбаппе и Салах стали бы довольно взрывной связкой. Думаю, он способен отказать "Реалу", — сообщил Пирес Media Carre.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, Пирес, ПСЖ, Реал

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 03.04.2024 16:45 # redwhitegun
    Если бы Клопп никуда не уходил, я бы еще поверил что такое возможно)

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  2. charmk 03.04.2024 16:09 # charmk
    да, спасибо за совет

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  3. admet 03.04.2024 16:04 # admet
    Это всё равно, что переехать из Майами в Барнаул или ещё какой мухосранск рассеи!))

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  4. lpool14 03.04.2024 15:47 # lpool14
    Ливерпуль не заплатит ему разовый бонус за подписание контракта

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  5. marcus 03.04.2024 15:30 # marcus
    saka, martinelli, mbappe

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