Леви подтвердил, что обсуждает продажу доли в "Тоттенхэме"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви подтвердил, что ведет переговоры о продаже доли в клубе.

Стремясь попасть в Лигу Чемпионов, "Тоттенхэму" приходится конкурировать в Премьер-Лиге с клубами, которые обладают гораздо более серьезными ресурсами.



В опубликованном сегодня заявлении Леви сообщает, что уже общается с потенциальными инвесторами, за счет которых "Тоттенхэм" может добавить в финансовой мощи.



"Чтобы расширить наш долгосрочный потенциал, продолжить инвестировать в свои команды и реализовать будущие капитальные проекты, клуб нуждается в значительном увеличении своей акционерной базы".



"Совет директоров и его советники в лице Rothschild & Co ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Любые инвестиционные предложения потребуют поддержки акционеров клуба", — говорится в заявлении Леви.



Одновременно с этим "Тоттенхэм" опубликовал финансовый отчет за сезон 2023/24. "Шпоры" заработали 549.6 млн. фунтов — на 24% больше, чем годом ранее (444 млн. фунтов), но при этом ушли в минус на 86.8 млн. фунтов. Годом ранее убыток составлял 50.1 млн. фунтов.



Из отчета также следует, что "Тоттенхэм" заработал от проведения матчей рекордные для своего клуба 117.6 млн. фунтов при средней заполняемости "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в 61,605 зрителей в 24 домашних играх.