Брейлсфорд провел индивидуальные встречи с игроками МЮ

Спортивный директор компании Ineos сэр Дэйв Брейлсфорд провел серию индивидуальных встреч с игроками "Манчестер Юнайтед".

Брейлсфорд превратился в ключевую фигуру для "Юнайтед" после того, как его босс сэр Джим Рэтклифф приобрел 27.7% акций клуба с "Олд Траффорд".



Брейлсфорд регулярно посещает матчи "Юнайтед", а также находится в постоянном контакте с игроками и персоналом "красных дьяволов".



Как сообщает The Telegraph, Брейлсфорд с глазу на глаз побеседовал с большинством игроков первой команды "Юнайтед", рассказав об их с Рэтклиффом грандиозных планах, а также выслушав наблюдения и вопросы футболистов.



Утверждается, что Брейлсфорд произвел позитивное впечатление на игроков, которые теперь чувствуют оптимизм в отношении будущего "Юнайтед" под управлением людей Рэтклиффа.



Что касается Эрика Тен Хага, то Брейлсфорд не спрашивал игроков насчет их главного тренера. Сэр Дэйв не хочет испортить концовку сезона, в которой "Юнайтед" сражается за Кубок Англии и попадание в Лигу Чемпионов.