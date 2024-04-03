31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 3 апреля, тремя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЛУТОН 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл девять из 10 последних домашних матчей Премьер-Лиги, включая четыре крайних с общим счетом 14:3. "Лутон" забивал в каждом из 18 последних поединков в чемпионате, и это лучшая серия из продолжающихся в дивизионе. "Шляпники" проиграли все 10 последних выездов к "канониров" в чемпионате, но самый свежий из них датируется еще 1991 годом.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Манчестер Сити". Юрриен Тимбер набирает форму в тренировках.



"Лутон" устроит фитнес-тесты для Алфи Даути, Риса Берка и Тахита Чонга.



БРЕНТФОРД — БРАЙТОН 21:30



"Брентфорд" потерпел 14 поражений в 19 последних матчах Премьер-Лиги (3 победы, 2 ничьи). Над "Брайтоном" нависла угроза впервые с 2006 года оформить пять выездных поражений кряду во всех соревнованиях. "Пчелы" одержали лишь одну победу в пяти последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге — 2:0 в октябре 2022, когда Айвен Тоуни сделал дубль.



Впервые с декабря в стартовом составе "Брентфорда" может выйти Бриан Мбемо. Серхио Регилон доступен после дисквалификации. Бен Ми, Итан Пиннок и Рико Генри по-прежнему травмированы.



Из лазарета "Брайтона" возвращаются Хулио Энсисо и Жоао Педро.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Сити" не выиграл ни одного из шести матчей против команд, которые в данный момент располагаются в топ-5 (4 ничьи, 2 поражения). "Астон Вилла" не потерпела ни одного поражения в пяти последних выездах в чемпионате (3 победы, 2 ничьи). "Горожане" выиграли 17 из 18 последних домашних встреч с "вилланами" в чемпионате, включая все 13 крайних.



В этом матче "Сити" будет лишен травмированных Эдерсона, Кайла Уолкера и Натана Аке. Готовность Джона Стоунса вызывает вопросы.



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс не сыграет из-за травмы задней поверхности бедра. Джейкоб Рэмси и Мэтти Кэш остаются в лазарете, Джон Макгинн дисквалифицирован.