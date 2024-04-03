Гвардиола возразил Кину насчет Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возразил легенде "Манчестер Юнайтед" Рою Кину, который раскритиковал нападающего "горожан" Эрлинга Холанда.

После безголевового матча "Сити" против "Арсенала" в минувший уикенд Кин раскритиковал Холанда, сравнив того с "игроком Лиги Два".



Такого рода сравнение не впечатлило Гвардиолу, который даже обвинил Кина в нарушении профессиональной этики.



"Я не согласен с ним, абсолютно нет. Разве он тренер во втором или третьем дивизионе? Не думаю".



"Он (Холанд) является лучшим нападающим в мире, и он помог нам выиграть то, что мы выиграли в прошлом сезоне, Причина, почему мы не создали большого количества моментов против "Арсенала", не в Эрлинге — нам требовалось эффективнее действовать вблизи чужой штрафной, используя больше игроков".



"Мы провели исключительный матч против "Арсенала" — я пересмотрел игру и убедился в этом. Возможно, нам не хватало людей вблизи чужой штрафной, учитывая наше мастерство и наши навыки. Но Эрлинг был исключителен".



"Я удивлен, что это исходит от бывшего игрока. От журналистов я могу еще понять, потому что их никогда не было на поле, но от бывших игроков это всегда сюрприз. Это словно рефери, который критикует рефери после завершения карьеры".



"Вы понимаете, насколько сложно приходится игрокам в своем деле? Так что это удивляет меня. У бывших игроков короткая память. Проблемы, которые есть у этих игроков, были и у них. Они сами промахивались тысячу и миллион раз".



"Но сегодня мы имеем, что имеем. Нам нужно смириться и двигаться дальше. Я не знаю, что случится в будущем, но я не собираюсь критиковать своих коллег, когда завершу карьеру. "Нужно делать то, нужно делать это, можно сделать это", — я бы мог говорить это и сейчас, но не буду. Но каждый должен чем-нибудь зарабатывать себе на хлеб".



"Игроки должны принять это, это часть их профессии. Если ты не хочешь принимать это, тогда найти другую работу. Когда являешься публичной фигурой, ты должен принять это", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.