"Реал" вернет Кепу в "Челси"

Голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага вернется в "Челси", когда истечет его аренда в конце сезона.

Аренда Кепы в августе прошлого года стала вынужденной мерой для "Реала", чей первый номер Тибо Куртуа выбыл надолго с разрывом крестообразных связок колена.



Стоило Кепе присоединиться к "Реалу", как 29-летний испанец принялся говорить, что не хочет обратно в Лондон и надеется заслужить постоянный контракт в Мадриде.



Поначалу дела Кепы шли неплохо, но затем самый дорогой голкипер в истории футбола сам получил травму и оказался за спиной у украинца Андрея Лунина, который своим шансом воспользовался сполна.



Теперь "Реал" планирует продлить контракт с Луниным, а Куртуа должен вернуться в строй летом, поэтому судьба Кепы, который не играет с января, уже предрешена.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, летом Кепа, со своей огромной зарплатой, вновь станет головной болью "Челси", который, как ожидается, будет искать покупателя не только на Аррисабалагу, но и на его партнера по позиции Роберта Санчеса, разочаровавшего в этом сезоне.