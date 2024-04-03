"Ньюкасл" может предложить работу Мальдини

"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини на должность спортивного директора.

"Ньюкасл" находится в поисках нового спортивного директора с февраля, когда Дэн Эшуорт попросился в "Манчестер Юнайтед" и был отправлен в оплачиваемый отпуск до урегулирования этой ситуации.



Как сообщает Daily Mail, одной из рассматриваемых "Ньюкаслом" кандидатур является 55-летний Мальдини, легенда "Милана" и всего итальянского футбола.



Мальдини находится без работы с прошлого лета, когда "Милан" уволил его с поста технического директора. С тех пор Паоло отклонил ряд заманчивых предложений из Саудовской Аравии, дав понять, что хочет возобновить карьеру в европейском клубе с амбициями.



Помимо Мальдини, на радаре у "Ньюкасла" также находится спортивный директор "Бенфики" Угу Виана, который в свое время играл за "Ньюкасл".