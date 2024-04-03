"Ливерпуль" присматривается к Индзаги

"Ливерпуль" рассматривает главного тренера "Интера" Симоне Индзаги на роль преемника для Юргена Клоппа.

За последние дни стало известно, что Хаби Алонсо останется в "Байере", а к Роберто Де Дзерби из "Брайтона" "красные" охладели сами.



Прежде всего с ролью сменщика Клоппа связывают Рубена Аморима из "Спортинга", однако talkSPORT утверждает, что "Ливерпуль" также интересуется Индзаги.



Индзаги тренирует "Интер" с 2021 года, с тех пор дважды выиграв Кубок Италии. В прошлом сезоне подопечные Симоне достигли финала Лиги Чемпионов, где уступили "Манчестер Сити", а сейчас на всех парах спешат к титулу Серии А, имея 14 очков преимущества над ближайшим преследователем.



Добавим, ранее интерес к Индзаги также приписывали "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением.