"Ливерпуль" присматривается к Индзаги
"Ливерпуль" рассматривает главного тренера "Интера" Симоне Индзаги на роль преемника для Юргена Клоппа.
За последние дни стало известно, что Хаби Алонсо останется в "Байере", а к Роберто Де Дзерби из "Брайтона" "красные" охладели сами.
Прежде всего с ролью сменщика Клоппа связывают Рубена Аморима из "Спортинга", однако talkSPORT утверждает, что "Ливерпуль" также интересуется Индзаги.
Индзаги тренирует "Интер" с 2021 года, с тех пор дважды выиграв Кубок Италии. В прошлом сезоне подопечные Симоне достигли финала Лиги Чемпионов, где уступили "Манчестер Сити", а сейчас на всех парах спешат к титулу Серии А, имея 14 очков преимущества над ближайшим преследователем.
Добавим, ранее интерес к Индзаги также приписывали "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением.
03.04.2024 07:00
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е6ать им пи3да без клапа. придет какой нибудь ходжсон начнет приглашать всяких кэрролов
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