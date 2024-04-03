Гвардиола саркастически объяснил свою конфронтацию с Грилишем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере объяснил, почему отчитал полузащитника Джека Грилиша после матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

В минувшее воскресенье "Сити" и "Арсенал" сыграли без голов, а после финального свистка камеры засняли, как Гвардиола крайне эмоционально что-то объясняет Грилишу посреди поля.



Некоторые фанаты даже заподозрили, что таким образом Гвардиола красуется перед камерами во время прямой трансляции, и Хосеп не посмел развеять этот миф.



"Я делаю это для камер, для своего эго. Я являюсь знаменитостью в команде, и если меня снимают камеры, тогда я смогу уснуть, потому что я получаю невероятное удовлетворение от этого".



"Я всегда стараюсь критиковать игроков на поле, давая им знать, насколько они плохи".



"Когда Эрлинг (Холанд) забивает три гола, комплименты должны доставаться мне, не им. Для этого я и использую камеры".



"Мой совет на следующий раз: не снимайте нас, и это не будет проблемой", — цитирует Гвардиолу The Independent.



