"Тоттенхэм" потерял очки с "Вест Хэмом"

"Тоттенхэм" сделал подарок своим конкурентам в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов, потеряв два очка в противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:1.

Относительно субботнего поражения 4:3 в гостях у "Ньюкасла" главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес ограничился сменой голкипера, выпустив Лукаша Фабиански вместо травмированного Альфонса Ареоля.



В стартовый состав "шпор" вернулись Микки Ван де Вен, Родриго Бентанкур и Бреннан Джонсон, заменив Раду Дрэгушина, Пап Матара Сарра и Деяна Кулусевски.



Матч начался с промаха Джаррода Боуэна, на что гости ответили голом Джонсона на пятой минуте. Тимо Вернер прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Бреннан выскочил из-за спины защитника и подставил ногу — 0:1.



Гол придал уверенности "Тоттенхэму", который выглядел интереснее и острее, но на 19-й минуте счет стал равным. Это Курт Зума затылком или даже спиной замкнул подачу Боуэном углового — 1:1.



После внезапного гола Зума игра успокоилась, а моменты перестали возникать. Лишь ближе к перерыву "Вест Хэм" проявил некоторую активность.



Во втором тайме "молотобойцы" и вовсе принялись диктовать игру, доставив немало проблем голкиперу "шпор" Гульельмо Викарио. Особенно хороший момент на 60-й минуте имел Мичейл Антонио, не сумев реализовать выход один на один.



Затем, как и в первом тайме, темп резко снизился, игра стала навевать скуку. Уже в компенсированное время гости сподобились на опасный момент, но удар Дестини Удоджи пришелся прямо по центу ворот, и Фабиански уверенно забрал мяч.



Команды обменялись быстрыми голами, но затем в матче не было отрезка, когда бы "Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее "Вест Хэма". "Молотобойцы" были ближе к победе, так что ничья — еще не самый плохой результат для "шпор".



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче