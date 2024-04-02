МЮ потерял Линделефа и Мартинеса минимум на месяц

"Манчестер Юнайтед" объявил, что центральные защитники Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес пропустят минимум месяц с травмами мышечного характера.

Повредив заднюю поверхность бедра, Линделеф был заменен во втором тайме ничейного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:1).



Вместо Виктора тогда как раз вышел Мартинес. Лисандро без проблем доиграл матч, но спустя несколько дней получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.



Среди прочих, Линделеф и Мартинес пропустят матчи Премьер-Лиги против "Челси" и "Ливерпуля", а также полуфинал Кубка Англии против "Ковентри".



Добавим, упомянутый матч против "Брентфорда" стал только 11-м для Мартинеса в этом сезоне, омраченном для Лисандро различными проблемами со здоровьем. Линделеф провел значительно больше поединков — 27 во всех соревнованиях.