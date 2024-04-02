МЮ потерял Линделефа и Мартинеса минимум на месяц

Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф "Манчестер Юнайтед" объявил, что центральные защитники Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес пропустят минимум месяц с травмами мышечного характера.

Повредив заднюю поверхность бедра, Линделеф был заменен во втором тайме ничейного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:1).

Вместо Виктора тогда как раз вышел Мартинес. Лисандро без проблем доиграл матч, но спустя несколько дней получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.

Среди прочих, Линделеф и Мартинес пропустят матчи Премьер-Лиги против "Челси" и "Ливерпуля", а также полуфинал Кубка Англии против "Ковентри".

Добавим, упомянутый матч против "Брентфорда" стал только 11-м для Мартинеса в этом сезоне, омраченном для Лисандро различными проблемами со здоровьем. Линделеф провел значительно больше поединков — 27 во всех соревнованиях.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, Мартинес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. closer 02.04.2024 23:26 # closer
    линделёфа нужно выпиздовать из клуба
    пусть лечится в шведской глубинке от моих глаз подальше

    (ответить)

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