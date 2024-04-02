"Лестер" завершил прошлый сезон с убытком в 90 млн. фунтов

"Лестер" отчитался об убытке в 89.7 млн. фунтов за прошлый сезон, который обернулся для клуба с "Кинг Пауэр" вылетом из Премьер-Лиги.

В прошлом месяце Премьер-Лига обвинила "Лестер" в нарушении правил финансового фейр-плей, и опубликованный сегодня отчет говорит, что над "лисами" нависла более чем реальная угроза санкций.



Правила ФФП Премьер-Лиги ограничивают лимит убытка 105 млн. фунтов за трехлетний период, тогда как суммарный убыток "Лестера" за сезоны 2020/21, 2021/22 и 2022/23 составляет 215.3 млн. фунтов.



Естественно, Премьер-Лига сможет наказать "Лестер" снятием очков только в случае повышения "лис" в классе. В данный момент подопечные Энцо Марески находятся в двух очках от вершины Чемпионшипа, но сыграли на матч меньше конкурентов.